Primeiro-ministro do Canadá e Trump concordam em buscar acordo econômico em 30 dias

Por David Ljunggren

KANANASKIS, ALBERTA (Reuters) - Em uma atitude surpreendente, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse nesta segunda-feira que havia concordado com o presidente dos EUA, Donald Trump, que os dois países deveriam tentar fechar um novo acordo econômico e de segurança em 30 dias.

O anúncio foi feito apenas algumas horas depois de autoridades canadenses dizerem que ambos os lados ainda tinham muito trabalho pela frente antes de poderem fechar o acordo.

Carney, que venceu a eleição de abril com a promessa de lutar contra as tarifas de Trump, está pressionando por um novo relacionamento econômico e de segurança com os EUA.

Os dois líderes se encontraram anteriormente à margem de uma cúpula do G7 em Alberta, com Trump reiterando sua preferência por tarifas.

"O primeiro-ministro Carney e o presidente Trump... compartilharam atualizações sobre questões-chave levantadas nas negociações sobre um novo relacionamento econômico e de segurança entre o Canadá e os EUA", disse o gabinete de Carney em um comunicado.

"Para esse fim, os líderes concordaram em prosseguir com as negociações para um acordo dentro dos próximos 30 dias."

Um porta-voz de Carney confirmou que o texto da declaração significava que os dois lados queriam um acordo nos próximos 30 dias.

O gabinete de Carney não respondeu imediatamente quando questionado se a declaração significava que Ottawa havia aceitado a ideia de que algumas tarifas dos EUA seriam mantidas.

Trump disse anteriormente que um novo acordo com o Canadá era possível, mas enfatizou que as tarifas tinham que desempenhar um papel -- posição à qual o governo canadense se opõe fortemente.

"Eu tenho um conceito de tarifa. Mark tem um conceito diferente... vamos ver se conseguimos chegar ao fundo disso", disse Trump. "Eu gosto de tarifas."

O Canadá, principal fornecedor de aço e alumínio para os Estados Unidos, enfrenta tarifas impostas por Trump sobre metais e sobre exportações de automóveis.

Carney disse na semana passada que os países estavam em negociações intensas sobre as tarifas. Ao mesmo tempo, ele afirmou que o Canadá estava preparando represálias para o caso de as negociações não terem sucesso.

O otimismo de que um acordo poderia ser concluído rapidamente diminuiu nos últimos dez dias, com autoridades canadenses dizendo reservadamente que os Estados Unidos não parecem ter pressa.

"Estamos no meio de uma discussão -- não chegamos ao fim dela. Nossa posição é que não devemos impor tarifas sobre as exportações canadenses para os Estados Unidos", disse Kirsten Hillman, embaixadora do Canadá em Washington.

"Continuaremos conversando até encontrarmos um acordo que seja o melhor que possamos conseguir para o Canadá", acrescentou ela aos repórteres, depois que Carney se encontrou com Trump.

(Reportagem de David Ljunggren)