Embaixador de Israel sobre políticos: 'Prioridade é trazer quem convidamos'

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, disse hoje que parte do grupo de políticos brasileiros convidados pelo governo local para um evento, mas retidos em Tel Aviv devido ao início de bombardeio lançado pelo Irã, deve chegar amanhã ao Brasil. Segundo ele, a prioridade de Israel, neste momento, é trazer de volta quem o país convidou. As declarações foram feitas em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A nossa prioridade, neste momento, é ajudar as pessoas que convidamos e estão sob a nossa responsabilidade, responsabilidade do governo israelense. Outras pessoas têm as responsabilidades delas e, da maneira que possível, vamos ajudar. Mas não sabemos quantas pessoas são, onde estão, em que condição. Acredito que a embaixada do Brasil em Tel Aviv deve ter mais informações. Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil

Três comitivas brasileiras, formada por prefeitos, secretários e parlamentares, foram convidadas por Israel para participarem de um evento em Tel Aviv. No meio do evento, no entanto, os políticos brasileiros precisaram se abrigar em abrigos conhecidos como bunkers —estruturas fortificadas, frequentemente subterrâneas— devido ao início de um bombardeio lançado pelo Irã em resposta ao ataque de Israel.

Pelo menos doze brasileiros chegaram na manhã de hoje à Jordânia, um país vizinho, onde devem ser resgatados pela FAB (Força Aérea Brasileira). As informações foram confirmadas ao UOL pelo presidente da CMN (Confederação Nacional de Municípios), Paulo Ziulkoski.

Ao Canal UOL, o embaixador de Israel no Brasil disse que parte dos brasileiros que deixou Tel Aviv deve chegar ao Brasil amanhã, mas que isso ainda depende da disponibilidade de voos.

Três delegações —duas delas de políticos e a outra formada por pessoas da sociedade civil— são convidados nossos e estão sob a nossa responsabilidade. Outras pessoas, turistas têm... como qualquer outro turista que tenta voltar quando as condições forem abertas e disponíveis.

Nós tentamos ajudar a esses grupos que convidamos, com transporte e bilhete de avião e tudo. Outros, quando for possível, acredito que eles acharão o caminho seguro para sair de lá.

Estamos em contato com o grupo de políticos. Um deles saiu de lá nesta amanhã, passou pela fronteira da Jordânia. E outros permanecem em contato conosco. Buscamos maneiras mais seguras para que eles possam sair de lá e voltar ao Brasil.

Não tenho detalhes neste momento, mas, da nossa parte, procuramos maneiras e voos [para eles saírem de Jordânia]. Não tenho detalhes aqui, mas eu acredito que o grupo que saiu hoje de Israel deva chegar amanhã ao Brasil, mas, por enquanto, temos planos e contatos com outros grupos. Um deles deve sair até quinta-feira, mas isso ainda depende da disponibilidade de voos de Jordânia. Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil

