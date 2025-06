Porta-aviões dos EUA navega do Mar da China Meridional ao Oriente Médio

O porta-aviões americano Nimitz, que navegava no Mar da China Meridional, está se deslocando em direção ao Oriente Médio, segundo o site Marine Traffic, que acompanha em tempo real a posição de navios em todo o mundo.

A embarcação atualmente se encontra no Estreito de Malaca, entre a ilha indonésia de Sumatra e a Malásia. A AFP contatou a Marinha dos EUA, mas ainda não recebeu resposta.

Uma recepção a bordo do Nimitz planejada para 20 de junho durante uma visita do porta-aviões a Danang, no Vietnã, foi cancelada, informou o governo vietnamita à AFP, citando uma carta da embaixada americana.

O texto menciona "uma necessidade operacional emergente" para justificar o cancelamento do evento.

Israel, aliado dos Estados Unidos, lançou uma campanha aérea sem precedentes contra o Irã na sexta-feira, dirigida a centenas de instalações militares e nucleares, com o objetivo declarado de impedir que o país adquira armas atômicas.

Desde então, o Irã respondeu com salvas de mísseis.

Esta é a primeira vez que os dois países inimigos se envolvem em um confronto militar tão intenso.

O presidente americano, Donald Trump, disse no domingo que é "possível" que os Estados Unidos se envolvam no conflito, mas não "neste momento".

