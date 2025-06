Polícia dos EUA prende suspeito Vance Boelter por tiros em parlamentares de Minnesota

Por Nathan Layne e Tom Polansek

MINEÁPOLIS (Reuters) - Uma grande caçada de dois dias terminou no domingo com a prisão de Vance Boelter, de 57 anos, por supostamente ter matado uma parlamentar democrata do Estado norte-americano do Minnesota e seu marido enquanto se passava por policial, disse o governador Tim Walz.

Boelter supostamente matou a tiros Melissa Hortman, a principal democrata na Câmara de Minnesota, e seu marido, Mark, na casa deles no sábado -- um crime que o governador Tim Walz caracterizou como um "assassinato com motivação política".

Autoridades disseram que Boelter também teria atirado e ferido outro parlamentar democrata, o senador estadual John Hoffman, e sua esposa Yvette na casa deles a alguns quilômetros de distância.

"Depois de dois dias de caça ao homem, duas noites sem dormir, as forças de segurança prenderam Vance Boelter", disse Walz em uma coletiva de imprensa. "As ações impensáveis de um homem alteraram o Estado de Minnesota."

"Em um momento neste país em que assistimos à explosão da violência, isso não pode ser a norma. Não pode ser a maneira como lidamos com nossas diferenças políticas. Agora é o momento de nos comprometermos novamente com os valores fundamentais deste país, e cada um de nós pode fazer isso."

Walz disse que Hoffman, que foi atingido por nove balas, saiu de sua última cirurgia e estava se recuperando.

Boelter tem ligações com ministérios evangélicos e alegava ser um especialista em segurança com experiência na Faixa de Gaza e na África, de acordo com publicações online e registros públicos analisados pela Reuters.

Boelter foi denunciado por duas acusações de assassinato em segundo grau e duas acusações de tentativa de assassinato em segundo grau, segundo a queixa criminal.

Três dessas acusações são puníveis com penas de prisão de até 40 anos, de acordo com a denúncia divulgada no domingo.