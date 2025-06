Pix Automático passa a valer; veja como funciona a nova modalidade

Os brasileiros podem utilizar a partir de hoje o Pix Automático. A modalidade, desenvolvida pelo Banco Central, surge como uma alternativa ao débito-automático, promete facilitar a vida de quem usa, permitindo que pagamentos recorrentes sejam feitos de forma programada e sem a necessidade de autorização manual a cada transação.

O que aconteceu

O Pix Automático passa a operar oficialmente como uma nova etapa do sistema de pagamentos instantâneos. Desenvolvido pelo Banco Central, o recurso viabiliza débitos recorrentes — como mensalidades, assinaturas e contas — sem necessidade de boletos ou cartões. A proposta é oferecer aos usuários uma alternativa mais simples, transparente e controlável para pagamentos periódicos.

A proposta do Banco Central com o Pix Automático é eliminar a complexidade dos pagamentos recorrentes. Com uma única autorização via aplicativo bancário, o consumidor pode agendar pagamentos automáticos debitados diretamente da conta-corrente, sem precisar inserir número de cartão, CVV ou data de vencimento.

Processo é intuitivo. O consumidor recebe uma proposta de débito automático da empresa, autoriza uma única vez no aplicativo bancário e, a partir daí, os pagamentos acontecem automaticamente nas datas acordadas. O diferencial está no controle: o usuário pode cancelar, pausar ou alterar valores diretamente pelo celular, sem burocracia.

Pix já é o meio de pagamento mais utilizado no país por 73% dos brasileiros. Os dados são de um levantamento feito pela MindMiners. Ainda assim, métodos tradicionais como cartão de débito (60%) e crédito (53%) seguem sendo os preferidos para transações recorrentes.

Como funciona

O Pix Automático facilita a vida de quem usa, permitindo que pagamentos recorrentes sejam feitos de forma automática. O pagador precisa autorizar uma única vez a operação, sem precisar fazer um novo pagamento a cada nova cobrança.

Empresa, que pode ser academia, escola, serviço de streaming, oferece Pix Automático como forma de pagamento de seus produtos ou serviços.

Pagador autoriza o pagamento das cobranças por Pix Automático e define regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não linha de crédito.

Periodicamente, nos dias anteriores ao pagamento, a empresa envia cobrança ao banco do pagador.

O banco do pagador agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo.

No dia do pagamento, o banco do pagador efetiva o pagamento da cobrança conforme as regras definidas na autorização.

*Com Agência Brasil