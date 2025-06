Petróleo cai US$1 por barril com relatos de que o Irã busca trégua com Israel

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram US$1 por barril nesta segunda-feira, em negociações voláteis, após relatos de que o Irã está buscando um fim para as hostilidades com Israel, aumentando a possibilidade de uma trégua e diminuindo os temores de uma interrupção na oferta de petróleo da região.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam com queda de US$1, ou 1,35%, a US$73,23 por barril. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos caíram US$1,21, ou 1,66%, a US$71,77 por barril.

O Irã pediu ao Catar, à Arábia Saudita e a Omã que pressionem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a usar sua influência sobre Israel para um cessar-fogo imediato em troca da flexibilidade de Teerã nas negociações sobre seu programa nuclear, disseram à Reuters duas fontes iranianas e três regionais. Anteriormente, o Wall Street Journal havia informado que o Irã estava buscando uma trégua.

Os comerciantes reduziram as apostas de que os bombardeios de ambos os lados poderiam se transformar em uma guerra regional mais ampla que ameaçaria a infraestrutura de energia, disse o analista do Mizuho, Robert Yawger.

Na sexta-feira, os preços do petróleo subiram mais de 7% depois que Israel começou a bombardear o Irã, alegando que Teerã estava perto de conseguir uma bomba atômica.

A alta de sexta-feira colocou o petróleo em "território de sobrecompra" em termos de indicadores técnicos, o que normalmente é seguido por um movimento de queda, disse Rory Johnston, analista de energia e fundador do boletim informativo Commodity Context.

"A meu ver, a alta inicial dos preços na quinta/sexta-feira foi alimentada por um grande influxo de dinheiro especulativo, o que nos levou de volta aos níveis de posicionamento de especulação de sobrecompra", disse Johnston.

"Quando você está nesse estado, o mercado fica especialmente vulnerável a vendas acentuadas", acrescentou Johnston.

Tanto Israel quanto o Irã realizaram ataques aéreos, inclusive contra a infraestrutura de energia, mas as principais instalações de exportação de petróleo ainda não foram atingidas.

(Reportagem de Nicole Jao e Shariq Khan; reportagem adicional de Anna Hirtenstein, Mohi Narayan e Yuka Obayashi)