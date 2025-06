Petrobras assina os primeiros contratos com Consag para conclusão do trem 2 da Rnest

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que assinou com a Consag Engenharia os primeiros três contratos para conclusão da construção da segunda unidade de refino (trem 2, no jargão do setor) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada em Ipojuca (PE).

Esses contratos somam cerca de R$4,9 bilhões -- valor já previsto no plano de negócios da empresa -- e contemplam a "implantação da Unidade de Coqueamento Retardado (UCR), da Unidade de Hidrotratamento de Diesel S10 (UHDT-D) e da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA)", segundo a Petrobras.

"A conclusão do projeto contará ainda com outros pacotes de serviços, que se encontram em processo de licitação", acrescentou a estatal em comunicado ao mercado. As unidades devem entrar em operação em 2029.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)