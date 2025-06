Personalidades iranianas pedem o 'fim das hostilidades' entre Irã e Israel

Várias personalidades iranianas, incluindo ganhadores do Prêmio Nobel e o mais recente vencedor da Palma de Ouro em Cannes, pediram nesta segunda-feira (16) o "fim das hostilidades" e do "massacre de civis" entre Irã e Israel.

Os dois países travam um conflito que deixou quase 250 mortos desde sexta-feira, quando Israel iniciou um ataque sem precedentes contra o Irã, com o objetivo declarado de evitar que o país desenvolva armas nucleares.

Em um artigo de opinião publicado no jornal francês Le Monde, as ganhadoras do Prêmio Nobel da Paz Shirin Ebadi e Narges Mohammadi e o cineasta Jafar Panahi, entre outras personalidades, apresentam um apelo aos dois países.

"Pedimos o fim imediato do enriquecimento de urânio por parte da República Islâmica, o fim das hostilidades militares, o fim dos ataques a infraestruturas vitais (...) e o fim dos massacres de civis nos dois países", afirma o texto.

"Este conflito não apenas destrói infraestruturas e acaba com vidas civis, mas constitui uma grave ameaça aos próprios fundamentos da civilização humana", acrescentam os signatários.

Os ataques de Israel deixaram pelo menos 224 mortos desde sexta-feira no Irã, informou no domingo o Ministério da Saúde iraniano. Do lado israelense, o número de vítimas subiu nesta segunda-feira para 24 mortos desde sexta-feira, indicou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

