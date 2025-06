Parece filme: mensagem em garrafa atravessa oceano e muda viagem de família

Uma família de Michigan, nos Estados Unidos, encontrou uma mensagem dentro de uma garrafa enquanto passeava por uma praia da Flórida. O achado inusitado aconteceu em Bradenton Beach, na Ilha Anna Maria, em maio deste ano.

O que aconteceu

Menina de 11 anos foi quem viu primeiro o objeto. Paris Hoisington, de 31 anos, estava com o noivo e os três filhos procurando conchas quando a filha mais velha, Josie, de 11 anos, notou algo diferente na areia. "Mãe, olha o que eu achei: uma mensagem em uma garrafa!", disse a menina, conforme contou Paris ao jornal local The Islander.

Dentro da garrafa, havia dois pássaros de origami e um bilhete com a seguinte mensagem:

Olá, pessoas que encontraram isto, vocês ficarão felizes por terem achado. Por quê? Porque vão me conhecer através deste número.

No papel encontrado, também havia um número de telefone anotado e a data em que a garrafa foi lançada ao mar. A surpresa aumentou quando a família descobriu que o objeto havia sido jogado no oceano em 2018, no Havaí, a mais de 7 mil quilômetros de distância.

Autor era um jovem que teve a ideia de lançar a garrafa junto com a irmã. Paris mandou uma mensagem para o número e, para sua surpresa, recebeu uma resposta. Desde então, as famílias estão em contato.

Meteorologistas afirmam que a jornada da garrafa, embora improvável, é possível. A corrente do Golfo, furacões e até o Canal do Panamá podem ter contribuído para o trajeto.

Bob Harrigan, meteorologista da ABC 7 News, comentou sobre a possível jornada do item pelos oceanos: "Ela teria que ter passado pelo Canal do Panamá. Apesar de muito improvável, é possível que a garrafa tenha ficado presa no casco de algum navio ou algo do tipo."

Especialista também sugere outras hipóteses para o percurso da garrafa pelos mares. "Uma tempestade, como um furacão, poderia tê-la empurrado pelo canal ou lançado ao Caribe, de onde seguiria pela corrente do Golfo até chegar ao Golfo do México."