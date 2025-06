Pai de Jakob Ingebrigtsen é absolvido em julgamento por violência contra o filho

A justiça norueguesa absolveu Gjert Ingebrigtsen da acusação de violência contra seu filho, o campeão olímpico de atletismo Jakob Ingebrigsten, mas o condenou a 15 dias de prisão em suspensão por maus tratos contra sua filha Ingrid, anunciaram os advogados de ambas as partes nesta segunda-feira (16).

Gjert Ingebrigtsen, de 59 anos, era acusado de ter cometido violência física e psicológica contra dois de seus filhos por um período de 14 anos, de 2008 a 2022.

A Promotoria pedia uma pena de dois anos e meio de prisão pelos crimes.

Após um julgamento que começou em 24 de março no tribunal de Sandnes, no sudoeste da Noruega, os juízes absolveram Gjert Ingebrigtsen das acusações de violência física e psicológica contra o campeão olímpico (a quem ele treinou até 2022), mas o condenaram pelo ato violento contra Ingrid.

A jovem de 19 anos acusou seu pai de tê-la golpeado com uma toalha úmida durante uma discussão em janeiro de 2022, mostrando como prova um hematoma no rosto.

Além dos 15 dias de prisão em suspensão, Gjert terá que pagar a Ingrid 10 mil coroas norueguesas (R$ 5,6 mil na cotação atual).

- "Neurótico, autoritário e manipulador" -

Durante o julgamento, Jakob Ingebrigtsen descreveu seu pai como "neurótico", "autoritário" e "manipulador". "Minha infância foi marcada pelo medo", disse no tribunal.

"Eu sabia que não podia tomar decisões e que não tinha escolha. Eu estava em um ambiente onde tudo era controlado e decidiam por mim. Muita manipulação", acrescentou.

O atleta também relatou episódios de violência física (tapas ou chutes no estômago), segundo a acusação, alguns quando tinha apenas oito anos de idade.

Gjert Ingebrigtsen descreveu-se como um pai "superprotetor", que deu aos seus filhos uma educação "tradicional e patriarcal", mas negou as acusações de abuso.

Jakob Ingebrigtsen e dois de seus irmãos, Henrik e Filip, que também são atletas, foram manchetes na Noruega em outubro de 2023 quando acusaram o pai de usar de "violência física" e "ameaças" em sua criação.

Os irmãos romperam relações com o pai em 2022.

A polícia investigou toda a família, mas apenas os casos envolvendo Jakob e Ingrid tiveram processos abertos, já que os demais foram arquivados por falta de provas ou prescrição.

Jakob Ingebrigtsen é o mais bem-sucedido dos irmãos, com medalhas de ouro no Campeonato Mundial nos 5.000m em 2022 e 2023, além dos títulos nos 1.500m e 3.000m no Mundial de pista coberta deste ano, em Nanquim.

Depois de conquistar o ouro olímpico nos 1.500m dos Jogos de Tóquio, em 2021, ele também foi campeão nos 5.000m nos Jogos de Paris-2024.

