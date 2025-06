Os temas ausentes na cúpula do G7 para evitar conflitos com Trump

Igualdade de gênero, mudanças climáticas, biodiversidade, pobreza, saúde, direitos LGBTs e mais: a lista de temas ausentes na cúpula do G7 no Canadá, em comparação com encontros anteriores, é longa.

A reunião, a primeira desde que Donald Trump retornou à Casa Branca, foi cuidadosamente planejada para garantir que o presidente dos Estados Unidos concordasse em participar, sem que terminasse em caos.

O encontro anual dos líderes de sete das economias mais avançadas do mundo - Alemanha, Canadá, França, Itália, Reino Unido, Japão e Estados Unidos - tem como temas oficiais na agenda a perspectiva econômica global e a segurança energética.

Os organizadores destacam entre as prioridades as cadeias de fornecimento de minerais críticos e a aplicação da inteligência artificial, assim como "a paz e a segurança internacional".

A cúpula do Grupo dos Sete (G7) do ano passado, na Itália, quando o presidente americano era Joe Biden, terminou com uma declaração conjunta que prometia melhores vínculos com a África, ação contra a pobreza e determinação para enfrentar "a tripla crise da mudança climática, da poluição e da perda da biodiversidade".

Esses assuntos quase não aparecem no programa do G7 desta semana.

"Não faz sentido incluí-los na agenda se os americanos simplesmente se recusarem a discuti-los. E se incluir muitos, Trump nem sequer virá", afirmou John Kirton, especialista em G7 na Universidade de Toronto.

Além disso, com os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, as nações do G7 estão cada vez mais preocupadas com os gastos em defesa em vez da ajuda ao desenvolvimento, explicou.

Para o G7, fundado há 50 anos pelas principais economias do mundo à época, uma mudança tão drástica de prioridades levanta grandes questões sobre seu propósito e futuro.

Mas, para o governo Trump, o grupo simplesmente retorna à sua função original de promover a estabilidade e o crescimento econômico global.

"O Canadá conhece seu público, e se quer um resultado unificado da cúpula de líderes do G7 deste ano deve aderir aos valores tradicionais do G7 e evitar temas controversos", disse Caitlin Welsh, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington.

- "Retirada" dos problemas do mundo -

O impacto dessa mudança de agenda preocupa muitos ativistas.

"A retirada [dos problemas] do mundo do G7 é sem precedentes e não poderia ocorrer em um momento pior", enquanto a fome, a pobreza e os danos climáticos se intensificam, afirmou Amitabh Behar, diretor-executivo da Oxfam International.

A Oxfam calculou que os países do G7, que fornecem três quartos de toda a ajuda pública ao desenvolvimento, reduzirão essa ajuda em 28% entre 2024 e 2026.

Em vez de se oporem à nova política americana em relação à ajuda, "países do G7 como o Reino Unido, a Alemanha e a França estão seguindo o mesmo caminho", lamentou Behar.

Não se espera um comunicado conjunto ao final da cúpula na terça-feira para evitar um possível fracasso dos membros em concordar com o texto.

Ainda que, lendo nas entrelinhas, possa-se observar que alguns assuntos não desapareceram completamente.

Assim, foi adicionado um tema inesperado na ordem do dia: uma discussão para "impulsionar a colaboração para prevenir, combater e se recuperar de incêndios florestais".

Essa temática "nos permite falar sobre mudança climática sem mencioná-la diretamente, porque sabemos que, infelizmente, nem todos gostam", explicou uma fonte do governo canadense à AFP, aludindo, sem nomear, a Trump.

Os incêndios, que se tornam mais intensos e frequentes devido às mudanças climáticas, causam cada vez mais danos ao mundo, inclusive nos Estados Unidos e no Canadá.

"Viram os incêndios florestais como uma porta de entrada, e uma que funcionaria com Donald Trump", explicou Kirton.

Para o especialista da Universidade de Toronto, a tática de incluí-los nas conversas do G7 é "inteligente".

bgs/sct/sms/ad/atm/ic/am

© Agence France-Presse