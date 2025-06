Opep prevê maior oferta de combustíveis do Brasil em 2025, mas nota produção estável em abril

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) ampliou sua projeção para a oferta de combustíveis líquidos do Brasil em 2025, em relatório mensal publicado nesta segunda-feira, 16. O cartel apontou que a produção brasileira ficou praticamente inalterada em abril, ainda no maior nível em quase dois anos.

A Opep espera que a oferta de combustíveis líquidos do Brasil suba cerca de 200 mil barris por dia (bpd) neste ano, para uma média de 4,4 milhões de bpd. No último relatório, a expectativa era de alta de 165 mil bpd. O cartel destaca que o aumento de 35 mil bpd reflete previsão de aceleração na produção de diversos campos de petróleo bruto e o início antecipado das operações da Mero-4 FPSO - Alexandre de Gusmão, cerca de dois meses antes do previsto pela Petrobrás.

Para 2026, a Opep ainda projeta aumento na oferta de 200 mil bpd, a 4,5 milhões de bpd, inalterada na comparação ao relatório anterior.

A produção brasileira de petróleo bruto subiu 9 mil bpd em abril, seguindo na média de 3,6 milhões de bpd, conforme o cartel, enquanto a produção de gás natural líquido (GNL) e biocombustíveis permaneceram praticamente inalteradas. A produção total de combustíveis líquidos teve leve alta de 6 mil bpd no mesmo mês, permanecendo na média de 4,4 milhões de bpd, o maior nível desde dezembro de 2023 e 400 mil bpd acima do registrado em igual período do ano anterior.

O Brasil continua como um dos quatro países de fora da Opep que mais deverão impulsionar o avanço da oferta global de combustíveis líquidos em 2025, lista que inclui EUA, Canadá e Argentina.

Economia brasileira

A Opep deixou inalteradas as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil nos próximos dois anos, prevendo alta de 2,3% em 2025 e de 2,5% em 2026.

Contudo, o cartel estima que um crescimento mais forte que o esperado no segundo trimestre de 2025, com apoio da agricultura, pode impulsionar o resultado anual.

O relatório também manteve previsão de que a inflação ficará elevada em torno de 5% ao longo do ano, apoiada pelo real mais fraco e pela persistência dos preços de serviços.