Pancadas no chão e voo proibido: o que se sabe sobre balão que caiu em SP

Uma pessoa morreu após um balão cair na cidade de Capela do Alto, no interior de São Paulo, na manhã de ontem. Veja o que se sabe sobre o assunto.

Onde o acidente aconteceu?

O balão saiu de Boituva (SP), mas caiu em Capela do Alto, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de distância. As informações preliminares mostram que o piloto, que não foi identificado, tentou pousar em áreas inadequadas durante o voo, mas não conseguiu. Isso teria resultado na queda dos passageiros do cesto por volta das 7h50.

Como foi o acidente?

Cesto do balão bateu duas vezes no solo durante tentativa de pouso e pessoas foram jogadas para fora do cesto. Quatro pessoas foram arremessadas para fora no momento das batidas. As informações constam em um boletim preliminar da Polícia Militar, mas o caso ainda é investigado pela Polícia Civil.

Ele desceu, a pancada bateu bastante. Ali muita gente se machucou. Caíram algumas pessoas para fora e ele levantou de volta. Depois disso aí, muitas pessoas ficaram assustadas. Já tinha gente sangrando, bastante gente machucada.

Gustavo Scarpa, à TV Tem

Quantas pessoas estavam no balão?

Ao todo, 33 passageiros estavam dentro do transporte, incluindo dois tripulantes. Onze pessoas precisaram ser levadas a hospitais da região. Três delas foram levadas a hospitais de Sorocaba. O estado de saúde delas não foi divulgado pelas autoridades até o momento.

Quem é a pessoa que morreu?

Juliana Alves morreu após queda de balão no interior de São Paulo Imagem: Juliana Alves/Istagram

Juliana Alves Prado Pereira, 27, era natural de Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. Ela era psicóloga e foi até o local para um passeio de dia dos namorados com o marido, com quem tinha casado em setembro de 2024.

Marido de Juliana foi um dos feridos. Ele foi encaminhado a um hospital de Sorocaba e recebeu alta ainda ontem, segundo a TV Tem.

Quais eram as condições climáticas no momento do acidente?

A manhã do domingo não era favorável para voo, segundo a Prefeitura de Boituva. As saídas de todos os voos de balão do município foram canceladas por medida de segurança na manhã e tarde do domingo por causa do mau tempo, segundo a Confederação Brasileira de Balonismo.

Alguém foi preso?

Sim. O piloto do avião, que não tinha licença para voar, foi preso em flagrante por homicídio culposo. Segundo a Prefeitura de Boituva, o crime foi agravado pelo exercício irregular de atividade de risco e pela operação de equipamento aéreo sem certificação adequada.

Dono da empresa ainda não se apresentou à delegacia. Ele é reincidente, já que teve a companhia lacrada uma vez, e é aguardado pela polícia, segundo a Prefeitura de Boituva. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Empresa era regularizada?

Não. Segundo a Prefeitura de Boituva, a companhia responsável pelo voo já tinha sido lacrada por irregularidades, mas voltou a operar com outro CNPJ, de forma irregular, desrespeitando normas de segurança

Quem investiga o caso?

Boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Capela do Alto. O Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) também foi acionado. Autoridades a guardam o laudo necroscópico da vítima e análise sobre o tipo de fabricação do balão para seguir as investigações.