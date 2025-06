O curioso e silencioso jogo da atração: 4 sinais reveladores para observar

Muita gente acha que basta dizer um "estou a fim de você" para expressar atração. Mas, na prática, o cérebro e o corpo têm jeitos muito mais complexos — e nem sempre conscientes — de expressar o interesse. A atração funciona como uma dança silenciosa, cheia de sinais que, quando percebidos, aumentam as chances de um match de verdade.

A seguir, veja alguns sinais para ficar atento:

1. Aproximação

Imagem: Adobe Stock

Quando estamos interessados em alguém, nosso corpo se entrega primeiro: a gente se inclina, se aproxima, presta mais atenção. Se houver um toque de alguém de que gostamos, o cérebro entra em festa: a oxitocina (o "hormônio do amor") é liberada, aumentando ainda mais a conexão.

No entanto, é importante entender que tem quem goste de muito contato físico, de ficar quase grudado no outro, e quem ache o excesso de aproximação invasivo — e tudo bem, porque o desejo pode existir mesmo com um pouco mais de distância.

2. O olhar que entrega tudo

Imagem: Getty Images

Se o interesse é forte, os olhos não conseguem disfarçar. "A pupila dilata, o olho tende a se lubrificar mais e nosso olhar tende a repousar por mais tempo sobre o que nos interessa", explica o psicólogo Ronaldo Coelho, especialista em psicologia institucional pela USP.

Ele complementa que essas são respostas involuntárias do corpo ao interesse e à satisfação, e que a felicidade e atração estão bem conectadas nesse brilho no olhar.

3. O poder do toque

Imagem: jacoblund/Getty Images/iStockphoto

Um simples toque de mãos carrega um arsenal de sentimentos: conforto, segurança, romantismo e apoio, afirma a psicóloga Myriam Albers, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Às vezes, só a intenção já diz tudo, como na clássica pintura "A Criação de Adão", de Michelangelo — um quase toque que simboliza pura conexão.

4. Quando o riso diz sim

Imagem: Antonio Guillem / iStock

Sabe aquele encontro casual que começa com um "bom dia" sorridente e, dias depois, vira uma conversa cheia de risadinhas e confidências? Pois bem: o humor e o bom papo são excelentes catalisadores de atração. Segundo o neurologista Leonardo de Sousa Bernardes, o contágio emocional e a simpatia ajudam o vínculo a crescer, especialmente quando há empatia e troca positiva.

Nem tudo é sobre beleza

A atração nem sempre obedece ao padrão de beleza vigente. Muitas vezes, o que conquista são as ideias, o bom humor, a personalidade ou o modo como alguém nos faz sentir bem. "Tem gente que pode ser bonito, mas não atrai porque falta sintonia interior", ressalta o psicólogo Yuri Busin. Semelhanças em valores e interesses costumam ajudar, mas a curiosidade pelo que é diferente e inspirador também pode acender o interesse.

*Com informações de reportagem publicada em 12/06/2024