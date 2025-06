Novo Boeing 787-8 Dreamliner da Air India registra problemas na decolagem e retorna a aeroporto

Um Boeing 787-8 Dreamliner da companhia aérea Air India, com destino a Nova Délhi e proveniente de Hong Kong, teve que retornar ao seu ponto de partida nesta segunda-feira (16), por medida de segurança. Um problema técnico foi detectado no aparelho logo depois da decolagem. O incidente é registrado quatro dias após uma aeronave do mesmo modelo ter caído em Ahmedabad, deixando ao menos 279 mortos.



Segundo um comunicado divulgado pela companhia aérea indiana, um novo "problema técnico" foi detectado durante o voo AI315. A Air India acrescentou que o avião pousou sem dificuldades e está passando por uma inspeção "por medida de precaução".

De acordo com informações publicadas no site de monitoramento de tráfego aéreo LiveATC.net, um dos pilotos do Boeing 787-8 Dreamliner da Air India informou aos controladores, cerca de 15 minutos após a decolagem, que "por razões técnicas" seria necessário permanecer próximo de Hong Kong ou talvez "retornar e pousar novamente" no aeroporto da ilha. "Não queremos ir mais longe", alertou, em seguida, fazendo meia-volta.

As autoridades aeroportuárias de Hong Kong indicaram, logo depois, que a aeronave retornou a seu local de decolagem, "em toda a segurança". As operações do aeroporto não foram afetadas pela mudança de itinerário do AI315.

Identificação das vítimas

O trabalho de identificação dos restos mortais das vítimas do acidente com o Boeing 787-8 Dreamliner, na última quinta-feira (12), continua em Ahmedabad, no noroeste da Índia. Paralelamente, ocorrem os funerais das pessoas cujos corpos já foram entregues às famílias.

A queda do avião da Air India se deu logo após a decolagem com destino a Londres, resultando em pelo menos 279 mortes, segundo o último balanço oficial. Trata-se da pior tragédia aérea desde 2014.

Na manhã desta segunda-feira, as autoridades anunciaram ter identificado 92 vítimas por meio de amostras de DNA fornecidas por familiares. Até o momento, 47 corpos puderam ser entregues.

Mas parentes das vítimas expressam frustração e desespero diante das operações de identificação. "Nos disseram que levaria 48 horas (...) mas ainda não temos nenhuma resposta", declarou no domingo Rinal Christian, 23 anos, cujo irmão mais velho estava a bordo do voo AI 171.

Ao menos 279 mortos

O Boeing 787 da Air India, que transportava 230 passageiros e 12 membros da tripulação, caiu sobre um bairro residencial em Ahmedabad. Apenas um viajante, sentado próximo a uma saída de emergência na parte frontal da aeronave, sobreviveu à queda do avião sobre os prédios do bairro, localizado perto da pista do aeroporto. Segundo o último balanço oficial, pelo menos 38 pessoas foram mortas no solo.

Os investigadores descobriram no domingo (15) a segunda caixa-preta do Boeing, a que registra as conversas no cockpit. A primeira, que contém os parâmetros técnicos do voo (velocidade, altitude, trajetória, motores...), foi encontrada quase intacta na sexta-feira (13), na cauda do avião.

Segundo os primeiros dados divulgados pelos especialistas, o piloto emitiu um chamado de emergência logo após a decolagem, antes de a aeronave cair violentamente no solo. Essa foi a primeira queda de um Boeing 787 Dreamliner desde que o modelo entrou em operação, em 2011.

(RFI com agências)