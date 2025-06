Neymar e outros craques definem futuro no futebol brasileiro

O Campeonato Brasileiro entrou em recesso até o dia 12 de julho por conta da Copa do Mundo de Clubes e, enquanto a bola rola no torneio da Fifa, dirigentes de clubes e empresários de jogadores terão trabalho dobrado, com Neymar e outros craques sob os holofotes.

As negociações para a renovação de Neymar com o Santos dominaram as manchetes porque o contrato termina no dia 30 de junho, mas o camisa 10 da Vila não é o único jogador da elite que terá que definir se continua ou não no futebol brasileiro.

A continuidade de Philippe Coutinho, ex-estrela de gigantes europeus como Liverpool e Barcelona, está sobre a mesa no Vasco com a mesma data limite.

Os clubes também terão que tomar decisões sobre jogadores com contrato até dezembro. Se não houver renovação, eles estarão livres a partir de 1º de julho para negociar com outras equipes.

- "Nasci no Santos e quero morrer ali" -

Neymar mostrou otimismo em relação às negociações com o Santos.

"De zero a dez?", perguntaram em entrevista no canal BandSports sobre as chances fechar a renovação. "Sete!", respondeu entre risos o atacante de 33 anos.

"Eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, é meu time do coração e estou fazendo tudo o que posso para ajudar o Santos", continuou.

Desde que retornou ao 'Peixe', em janeiro, o desempenho de Neymar foi muito afetado pelas lesões. Ele também foi muito criticado por ter viajado ao Rio de Janeiro para o Carnaval e por comparecer a jogos da 'Kings League' em seu período de recuperação.

O técnico da equipe, Cléber Xavier, falou sobre a expectativa no clube em meio à negociação.

"O Santos está ansioso, o torcedor do Santos está ansioso, o treinador do Santos está ansioso, os jogadores do Santos e da comissão estão ansiosos, porque o Neymar é um grande jogador, um dos melhores jogadores do Brasil e do mundo nos últimos 15 anos", comentou o treinador em entrevista coletiva.

- Coutinho: conversas com o Aston Villa -

Embora o contrato de Coutinho com o Vasco termine no mesmo dia que o de Neymar, as negociações são bem diferentes.

No seu caso, envolvem um segundo clube, o Aston Villa, da Inglaterra, que emprestou o meia-atacante de 33 anos ao time carioca.

"O pessoal tá conversando", disse Coutinho recentemente.

"Acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, é o desejo do Vasco, desejo da torcida e meu desejo", declarou o técnico do cruzmaltino, Fernando Diniz.

- Gerson, a caminho da Rússia? -

Segundo a imprensa, o meio-campista Gerson está a caminho de deixar o Flamengo para assinar com o Zenit da Rússia.

"O Gerson é jogador do Flamengo. Até o momento, nada diz o contrário. É líder dos companheiros", disse em entrevista coletiva nos Estados Unidos o técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís. "Absolutamente nada mudou".

O lateral-direito uruguaio Guillermo Varela também está entre os jogadores que têm contrato com o clube até dezembro.

"Pode ficar tranquila [a torcida], que estou muito feliz aqui", declarou o jogador ao portal Globo Esporte.

Por sua vez, o paraguaio Óscar Romero, campeão da Libertadores e do Brasileirão no ano passado pelo Botafogo, tem contrato até dezembro com o Internacional de Porto Alegre.

O mesmo ocorre no São Paulo com o zagueiro argentino Alan Franco e com o experiente volante Luiz Gustavo, de 37 anos, que quer estender sua carreira depois de sofrer uma embolia pulmonar.

- Marquinhos fica no Cruzeiro -

Por outro lado, algumas negociações tiveram final feliz: o atacante Marquinhos foi contratado em definitivo pelo Cruzeiro junto ao Arsenal.

"Estou muito feliz aqui, é onde eu queria estar. Fico feliz que deu tudo certo", comentou o jogador de 22 anos, que tinha contrato com o clube mineiro até dezembro, cedido por empréstimo pelos 'Gunners'. Agora ele assinou até dezembro de 2028 com a 'Raposa'.

O Botafogo também chegou a um acordo para manter o venezuelano Jefferson Savarino.

erc/ffb/ag/cb/am

