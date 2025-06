Netanyahu sugere que matar o líder supremo do Irã acabaria com o conflito

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sugeriu nesta segunda-feira (16) que assassinar o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, "acabaria com o conflito" entre os dois inimigos históricos.

O que aconteceu

"Isso não vai escalar o conflito, vai acabar com o conflito", disse Netanyahu. A resposta, em entrevista à ABC News, ocorreu após o premiê ser questionado sobre informações que afirmam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou um plano israelense para matar o líder supremo por temer que isso intensificasse o confronto entre Irã e Israel.

Netanyahu declarou que o Irã deseja uma "guerra eterna" e estão levando o mundo à beira de um conflito nuclear. "Na verdade, o que Israel está fazendo é impedir isso, pôr fim a essa agressão, e só podemos fazer isso enfrentando as forças do mal", complementou.

Questionado se Israel atacaria Khamenei, Netanyahu não respondeu diretamente. Segundo o político, Israel estava "fazendo o que precisa fazer". O governo iraniano ainda não se manifestou publicamente sobre a declaração.

Não vou entrar em detalhes, mas temos como alvo os principais cientistas nucleares deles. É basicamente a equipe nuclear de Hitler.

Benjamin Netanyahu

O premiê também destacou que os EUA também devem ter interesse em acabar com o programa nuclear iraniano. Netanyahu disse que os ataques a Tel Aviv podem acontecer em Nova York e que a ação israelense é um serviço à humanidade, do "bem contra o mal". "A América está e deveria estar do lado do bem. É isso que o presidente Trump está fazendo, e eu aprecio profundamente seu apoio."

O político afirmou ainda que o Irã está atacando "deliberadamente" a população israelense. Na entrevista, ele voltou a falar que o regime iraniano aterroriza a população e o mundo, usando o mesmo discurso que vem fazendo desde o começo dos ataques de Israel ao Irã na semana passada. "Tivemos meio século de conflitos disseminados por este regime que aterroriza a todos no Oriente Médio; bombardeou os campos de petróleo na Arábia Saudita; está disseminando terrorismo, subversão e sabotagem por toda parte."

