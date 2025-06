Em foto com militares, Netanyahu diz que Israel 'controla os céus de Teerã'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou fotos ao lado de militares do país, e disse que eles agora controlam "os céus de Teerã".

O que aconteceu

Netanyahu afirmou também que as forças de defesa de Israel atacam "alvos do regime" e não civis, acusando o Irã de fazer isso. "Essa é a diferença entre nós e o regime terrorista do Irã, que visa assassinar mulheres e crianças", escreveu, em publicação no X.

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e também anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país.

O Irã revidou, atacando o adversário com mísseis disparados à Tel Aviv. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram neste no norte, centro e em parte do sul de Israel, e alguns mísseis conseguiram escapar das defesas aéreas israelenses.

Israel diz ter matado quatro oficiais da inteligência iraniana

No início da madrugada desta segunda-feira, Israel fez ataques ao Irã. Segundo o exército israelense, pelo menos quatro oficiais que atuam na inteligência iraniana foram mortos por mísseis.

Mais cedo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia sugerido que o chefe da inteligência iraniana havia sido morto no ataque. Netanyahu disse ainda em entrevista à Fox News, que exército israelense destruiu a principal instalação de enriquecimento de urânio do Irã.

Outros oficiais mortos

A Guarda Revolucionária do Irã confirmou somente no domingo a morte de oito oficiais durante ataque na sexta-feira. Dentre eles estavam o chefe general, Amir Ali Hajizadeh. Os outros sete mortos integravam a Força Aeroespacial. São eles: Mahmoud Bagheri, Davoud Sheikhian, Mohammad Bagher Taherpour, Mansour Safarpour, Masoud Tayeb, Khosrow Hassani, Javad Jursara e Mohammad Aghajafari.

Na sexta-feira, o Irã havia informado que ''vários comandantes'' de alto escalão e seis cientistas nucleares haviam sido mortos. Eles morreram em ataque de Israel, que tinha como alvo instalações nucleares para impedir que Teerã desenvolva uma arma atômica.

Israel disse que os oito foram mortos enquanto se reuniam em um quartel-general subterrâneo. ''Como parte dos bombardeios iniciais, caças do exército atacaram o centro de comando onde estavam o comandante da Força Aérea [da Guarda], Amir Ali Hajizadeh, e outros funcionários de alto escalão'', falou o Ministério da Defesa israelense ainda na sexta.