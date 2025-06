Vídeo de abraço entre Trump e Musk é de 2024 e não mostra reconciliação

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que Donald Trump e Elon Musk fizeram as pazes, com base em um vídeo no qual os dois se cumprimentam e se abraçam.

A cena é verdadeira, mas foi registrada em novembro de 2024 —portanto, anterior ao recente rompimento entre o o presidente dos Estados Unidos e o bilionário.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A postagem contém um vídeo que mostra Trump caminhando. Logo em seguida, o presidente dos EUA é recebido por Musk. Eles se cumprimentam com um aperto de mão e um abraço e acenam para fotógrafos presentes ao local. É possível ver um carro da Tesla logo nos primeiros segundos da filmagem, que não traz qualquer referência sobre a data da gravação.

A seguinte frase está sobreposta ao vídeo: "Acabou a briga!". "Trump e Ellon Musk fizeram as pazes e o presidente vai assistir ao lado do bilionário novo lançamento da SpaceX! A balbúrdia na Califórnia motivou as pazes entre os dois. Essa briga só interessava a esquerda", diz um dos comentários do post, dando a entender que o registro seria recente.

Por que é distorcido

Vídeo é anterior à briga entre Trump e Musk. Com o auxílio de uma busca reversa, verifica-se que o conteúdo original foi publicado em 19 de novembro de 2024, quando Musk e Trump ainda mantinham uma boa relação (aqui e abaixo). Na época, o então presidente eleito dos EUA acompanhou o sexto teste de voo do foguete Starship. O evento aconteceu em Brownsville (Texas), onde está localizada a base da SpaceX, pertencente a Musk, e foi amplamente registrado pela imprensa internacional (aqui, aqui e aqui, em inglês, e aqui e aqui, em português). Portanto, a cena nada tem a ver com uma suposta reconciliação recente entre ambos.

Trump nomeou Musk para chefiar departamento. Uma semana antes da cena registrada acima, Trump havia nomeado o bilionário para liderar o Doge (Departamento de Eficiência Governamental, na sigla em inglês). O gesto causou polêmicas devido aos conflitos de interesses por causa de contratos entre empresas de Musk e o governo norte-americano (aqui).

Musk deixou governo de Trump em maio. No dia 28, o bilionário anunciou que estava deixando seu cargo no Doge e agradeceu ao presidente dos EUA (aqui). Dois dias depois, Trump anunciou oficialmente a saída do empresário, mas disse que ele continuaria como seu conselheiro. Ambos se pronunciaram de forma cordial e com troca de elogios (aqui).

Relação se deteriorou dias após Musk deixar cargo. O clima entre ele e Trump azedou em 5 de junho, quando o bilionário criticou o megaprojeto de lei orçamentária que o republicano promovia no Congresso. Musk chamou o plano de "abominação repugnante" (aqui). Trump retrucou e sugeriu que poderia romper os contratos do governo com as empresas de Musk (aqui). A troca de insultos nas redes sociais continuou até o dia seguinte, incluindo até uma acusação de Musk de que Trump teria participado de um escândalo sexual de prostituição e exploração de menores (aqui), protagonizado pelo empresário Jeffrey Epstein (aqui).

Bilionário recuou em críticas a Trump. Cerca de uma semana após o desentendimento público, Musk lamentou algumas das críticas feitas ao presidente norte-americano e disse "ter ido longe demais" (aqui). O bilionário apagou a postagem referente ao "caso Epstein" (aqui). O republicano disse ter sido "muito legal" o arrependimento do empresário (aqui).

Casa Branca revisará contratos com SpaceX. Em meio à polêmica, o governo dos EUA ordenou que o Departamento de Defesa e a Nasa revejam contratos com a SpaceX, o que poderia sinalizar uma retaliação contra o bilionário (aqui).

