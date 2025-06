Moradores de Teerã fogem da zona de conflito e formam enormes engarrafamentos

Muitos residentes de Teerã estão fugindo maciçamente da capital, que é alvo de bombardeios israelenses, e um engarrafamento gigantesco se formou na rodovia principal que segue para o norte, segundo várias imagens enviadas nesta segunda-feira (16) nas redes sociais.

Imagens verificadas pela AFP mostram uma imensa fila de veículos parados em uma estrada na saída norte de Teerã, e quase nenhum veículo circulava no sentido contrário.

O espaço aéreo está fechado até segunda ordem, e a rodovia é o único meio de sair da capital, alvo de intensos bombardeios.

Israel pediu aos moradores de Teerã que se afastem de toda a infraestrutura militar, mas as forças de segurança são onipresentes na cidade, inclusive em áreas residenciais.

O engarrafamento parece estar concentrado na rodovia 49 que liga Teerã a Chalus, no Mar Cáspio, segundo vídeos difundidos pela Iran Internacional, uma emissora de televisão em língua persa com sede no exterior, e segundo imagens de blogueiros iranianos conhecidos.

Moradores de Teerã tentam deixar a capital em meio ao conflito com Israel e geram grandes engarrafamentos Imagem: Reprodução

Chalus fica 150 km ao norte da capital e, em tempo normal, são três horas de viagem em uma estrada de serra para acessar essa localidade, na província de Mazandaran, cidade preferida dos habitantes de Teerã por seu clima temperado.

Nas redes também circularam vídeos que mostram longas filas de espera nos postos de gasolina.

Israel lançou em 13 de junho um ataque sem precedentes ao Irã contra centenas de alvos militares e nucleares, com o objetivo de impedir que o país adquira uma bomba atômica.

Os ataques israelenses deixaram pelo menos 224 mortos e mais de mil feridos no Irã, segundo um balanço oficial estabelecido no domingo.

As salvas de mísseis iranianos lançados em resposta a Israel causaram 24 mortes desde a sexta-feira, segundo o gabinete do primeiro-ministro israelense.