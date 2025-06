Monterrey estreia na Copa de Clubes contra Inter de Milão, que tenta se reerguer

Liderado pelo veterano espanhol Sergio Ramos, o Monterrey, do México, estreia na Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira (17) contra a Inter de Milão, gigante europeu que vive uma situação delicada.

A partida começa às 18h no horário local (22h de Brasília) no Rose Bowl, em Pasadena (leste de Los Angeles), e encerra a rodada do Grupo E, que terá também o duelo entre o River Plate e o Urawa Red Diamonds, do Japão, em Seattle, no início da jornada.

No Rose Bowl, estádio centenário com capacidade para cerca de 90.000 torcedores, o Monterrey e a Inter apresentarão seus novos técnicos.

O romeno Cristian Chivu, ex-jogador da Inter com pouca experiência como técnico, assumiu o comando no lugar de Simone Inzaghi após a humilhante derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, em 31 de maio.

O Monterrey é comandado pelo espanhol Domènec Torrent que substituiu o argentino Martín Demichelis após a eliminação do time nas quartas de final do Clausura Mexicano de 2025.

Assistente técnico de Pep Guardiola por uma década no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, o técnico catalão (que teve uma passagem pelo Flamengo em 2020) reconheceu a magnitude do desafio que enfrenta contra a Inter, mas considerou que o futebol atual "está se tornando cada vez mais equilibrado".

"Ainda existem algumas diferenças em relação a esses times de ponta do futebol europeu, mas vamos competir", enfatizou. "Estou um pouco mais familiarizado com as dificuldades que enfrentamos porque estou do outro lado há muitos anos, mas estou convencido de que podemos fazer um bom jogo e teremos as nossas chances."

- Novo desafio para Sergio Ramos -

O Monterrey será o primeiro clube mexicano a entrar em ação na Copa do Mundo de Clubes (o Pachuca estreia só na quarta-feira contra o Salzburg) com um elenco que conta com os maiores nomes da atualidade na liga mexicana.

Sergio Ramos, aos 39 anos e com uma impressionante galeria de troféus, manifestou sua empolgação nesta segunda-feira com aquele que é provavelmtne o último grande desafio de sua carreira vitoriosa.

"Você nunca sabe quando será a última vez que jogará em uma competição desta magnitude", reconheceu o campeão mundial pela Espanha em 2010. "Apesar de ter vencido muito, esta é uma competição nova e isso me dá ainda mais vontade".

Após quase dois meses afastado devido a uma lesão muscular, o ex-capitão do Real Madrid garantiu que está pronto para comandar os 'Rayados' contra o grande favorito do grupo.

"Temos muito respeito pela Inter. Obviamente, eles têm muito mais nomes; são muito mais favoritos do que nós", admitiu. "Mas também é uma grande oportunidade (...) Há muito talento" na equipe.

Os Rayados tem outros dois espanhóis em seu elenco: Sergio Canales e Oliver Torres, que fornecem uma dose de talento ao meio de campo, e o argentino Lucas Ocampo como uma perigosa arma ofensiva.

- Sem Taremi -

A Inter de Milão terá que se livrar rapidamente da vergonha vivida na final da Liga dos Campeões para não se complicar em sua trajetória até as oitavas de final.

Apesar de também ter sido superada na Serie A pelo Napoli, a equipe milanesa é uma das candidatas ao título.

"Não podemos nos prender ao passado, não podemos mudá-lo", afirmou Chivu em sua apresentação.

"Este é o fim da temporada 2024-2025 e é uma competição que deve ser honrada", enfatizou o ex-zagueiro. "Um time como a Inter precisa dar o seu melhor".

O argentino Lautaro Martínez, o francês Marcus Thuram e os italianos Nicolò Barella e Alessandro Bastoni são jogadores-chave em um vestiário atormentado por preocupações que vão além do futebol.

Mehdi Taremi, atacante iraniano da Inter, está retido em Teerã após o início dos bombardeios entre Irã e Israel, e não se sabe se ele conseguirá viajar a tempo de jogar o torneio.

Prováveis escalações:

Inter de Milão: Yann Sommer - Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco - Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.

Monterrey: Esteban Andrada - Ricardo Chávez, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga - Fidel Ambriz, Sergio Canales, Jesús Corona, Nelson Deossa, Óliver Torres (ou Lucas Ocampos) - Germán Berterame. Técnico: Domènec Torrent.

