Molho, extrato, passata ou tomate pelado: qual é o melhor para a sua saúde?

Quem já ficou parado no corredor do supermercado diante da prateleira de molhos de tomate sabe como é difícil escolher. Embora molho pronto, extrato, passata e tomate pelado tenham a fruta como o foco do produto, há diferenças importantes — e elas vão muito além do preço.

O tomate contém licopeno, um antioxidante que ajuda o organismo a combater o envelhecimento precoce e até a proteger o coração. Mas, dependendo do tipo de produto, a quantidade de nutrientes muda.

"A escolha do mais saudável depende dos objetivos nutricionais e preferências pessoais. A passata e os tomates pelados são menos processados e preservam mais nutrientes naturais, enquanto o extrato de tomate é mais concentrado, apresentando maior teor de licopeno. Já o molho de tomate pronto é o menos indicado", resume Isolda Prado, nutróloga pela Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

A seguir, veja as diferenças nutricionais e como escolher a melhor opção.

Molho de tomate pronto

Apesar de bastante prático, o molho de tomate pronto é considerado um ultraprocessado, já que é industrializado e apresenta conservantes em excesso em sua composição.

"Para acrescentar mais sabor, prolongar a vida útil e melhorar a estabilidade do produto, os molhos de tomate contêm uma alta quantidade de açúcares, sódio, óleos, estabilizantes, aditivos e conservantes, o que em excesso contribuem para efeitos deletérios à saúde", explica Isabela Araújo dos Santos, nutricionista.

É possível encontrar nutrientes como vitaminas, minerais e fibras, no entanto, em pequenas quantidades em relação aos outros produtos.

Extrato de tomate

O extrato de tomate é produzido por meio do cozimento e redução dos tomates, removendo a maior parte do conteúdo líquido. Portanto, trata-se de um produto mais concentrado, que em pequenas quantidades adiciona um sabor mais acentuado nas preparações.

Tem vitaminas, minerais e licopeno em maior quantidade quando comparado com os outros itens. Porém, a quantidade de fibras é reduzida e tem um maior valor calórico.

"Geralmente, o extrato é feito com tomate maduros, sem pele e sementes, sal e açúcar. Sendo assim, costumam ter uma menor quantidade de estabilizantes, aditivos e conservantes", afirma a nutricionista Rayanne de Siqueira Gomes.

Passata

A passata de tomate é feita de tomates frescos triturados e peneirados, mantendo grande parte dos nutrientes dos tomates, como vitamina C, licopeno e antioxidantes.

Porém, algumas versões podem ter na composição açúcares, sódio, óleos, estabilizantes, aditivos e conservantes para agregar sabor e aumentar o tempo de validade do produto. Por isso, é importante ficar atento à lista de ingredientes.

Tomate pelado

O tomate pelado é considerado a melhor opção por ser mais saudável. Ele é composto pelo tomate inteiro, sem pele, suco do fruto, aditivos e sódio. Trata-se de um alimento minimamente processado e possui menor quantidade de estabilizantes, aditivos e conservantes.

De forma geral, apresenta nutrientes semelhantes com o tomate in natura, como vitaminas, fibras, potássio e licopeno.

Como escolher o melhor produto?

É importante destacar que todos esses alimentos têm benefícios para a saúde, se consumidos em quantidades adequadas. Porém, podem ter uma maior ou menor quantidade de estabilizantes, aditivos e conservantes, que variam de acordo com a marca e o método de processamento.

Veja como escolher melhor observando os rótulos:

Opte por aqueles que tenham o tomate como principal ingrediente, menor quantidade de sódio e açúcar adicionado, sem ou com menos conservantes e aditivos;

Verifique os ingredientes listados (os em maior quantidade vêm primeiro);

Cheque a quantidade de calorias, gorduras, carboidratos, proteínas, fibras e sódio por porção;

Verifique o teor de sódio no molho de tomate. Escolha produtos com menor quantidade de sal;

Não se esqueça de checar a data de fabricação e o prazo de validade. Isso diminui o risco de contaminação e garante um produto mais fresco.

Preparar em casa é ainda mais saudável

O preparo em casa pode ser uma opção mais saudável, entretanto, pode demandar mais esforço e tempo.

"Em casa, há a certeza de quais ingredientes foram utilizados, assim como os procedimentos realizados. Sendo assim, abuse dos temperos naturais para garantir mais sabor e utilize uma quantidade menor de sal", recomenda Araújo.

Para facilitar o dia a dia, uma boa dica é preparar uma quantidade maior e congelar para já deixar pronto para uma próxima refeição.

*Com informações de reportagem publicada em 25/08/2023