Segundo o ministro, o primeiro passo para que essas mudanças ocorram "será um compromisso da Petrobras com a PPSA [Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A] para o primeiro leilão de gás da União", disse.

A expectativa do governo, afirmou ele, é que esse leilão ocorra "no máximo, no primeiro semestre do ano que vem".