Macron e Trump discutiram tarifas, Oriente Médio e Ucrânia no G7, diz autoridade francesa

KANANASKIS, Canadá (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, conversou longamente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas comerciais e as crises no Oriente Médio e na Ucrânia, disse uma autoridade presidencial francesa nesta segunda-feira.

O funcionário não deu mais detalhes sobre a reunião, que ocorreu à margem da cúpula do Grupo dos Sete, que acontece no oeste do Canadá.

(Reportagem de John Irish)