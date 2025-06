Macron diz que forçar mudança de regime no Irã seria 'erro estratégico'

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta segunda-feira (16) que forçar uma mudança de regime no Irã seria um "erro estratégico", durante uma coletiva de imprensa em Kananaskis, na montanhas rochosas do Canadá, onde participa da cúpula do G7.

"Todos aqueles que acreditam que bombardeando de fora se pode salvar um país apesar de si mesmo sempre se enganaram", declarou o dirigente francês.

© Agence France-Presse