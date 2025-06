Canteiro de obras da linha 6-Laranja tem 'chuva de cimento' após explosão

Do UOL, em São Paulo

Uma explosão aconteceu em um canteiro de obras da linha 6-Laranja do metrô na manhã de hoje.

O que aconteceu

Incidente foi na rua Menfis, perto da estação Água Branca. Um vídeo gravado por uma testemunha e publicado pelo Diário do Transporte mostra a fumaça saindo do canteiro de obras e pessoas se afastando do local. O caso aconteceu às 9h.

Após explosão, testemunhas viram "chuva de cimento" e tampa arremessada. Quem passava no local no momento da explosão contou que uma tampa pesada foi arremessada de um dos caminhões e que árvores e pessoas ficaram cobertas em um tipo de fuligem branca. "Por sorte, não atingiu ninguém. Foi um grande susto, todo mundo saiu correndo, eu fiquei todo empoeirado", afirmou o arquiteto Alberto Cândido à TV Globo.

Problema aconteceu durante abastecimento na central de concreto do canteiro de obras. Ao UOL, a Linha Uni, responsável pelas obras no local, explicou que o incidente foi durante um "procedimento rotineiro" e que a situação foi controlada pela equipe técnica.

Ninguém ficou ferido, explicou a Linha Uni. Ao UOL, a empresa afirmou que nenhum dano estrutural foi registrado no local. O canteiro de obras vai ser inspecionado.

A entrega da primeira parte da linha 6-Laranja está prevista para 2026. O UOL questionou à companhia se o prazo para as obras no local vai mudar por causa do incidente e aguarda retorno sobre o assunto.