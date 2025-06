Líderes do G7 pedem redução das tensões entre Israel e Irã, mostra esboço de declaração

CALGARY, Canadá (Reuters) - Os líderes do G7 têm um esboço de declaração conjunta pedindo a redução do conflito entre Israel e Irã, de acordo com duas fontes e um documento visto pela Reuters.

No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não assinou a declaração, disseram as fontes. No esboço, os líderes se comprometem a proteger a estabilidade dos mercados, incluindo os mercados de energia, e dizem que Israel tem o direito de se defender.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Por Jarrett Renshaw e David Ljunggren)