Esta lava-louça promete salvar quem tem pouco espaço em casa

Para quem não tem espaço para uma lava-louça e não aguenta mais ver a pilha de pratos se acumular em cima da pia, o Guia de Compras UOL achou um modelo portátil, semiautomático.

O produto na Shopee registra mais de 2 mil vendas e também tem feito sucesso na Amazon, com mais de 200 itens comercializados só no mês passado.

O que a Praxis diz sobre o produto?

Ela usa água quente para higienizar as louças.

A lava-louça tem ciclo rápido, de no máximo 30 minutos.

Possui fácil instalação, sem as complicações de instalações hidráulicas. Precisa apenas de uma tomada

Ela não é bivolt e tem a versão preta e branca.

O que diz quem comprou a máquina?

São quase mil avaliações desse produto na Shopee, sendo 4,6 a nota média (do total de cinco).

A lava louça é muito boa, limpa muito bem, rápida, veio funcionando perfeitamente, gostei muito da compra . Nilton

Me surpreendi com o produto, confesso que estava um pouco cética sobre a eficiência, claro que coisas mais pesadas ela não lava, mas vale muito a pena o valor e a praticidade . Aline Lima

A máquina é muito boa, funcionamento simples e eficiente. Só veio muito mal embalada, sem isolamento de isopor ou uma proteção mais eficiente, o que pode causar problemas no transporte. Mas de forma geral recomendo e estou gostando bastante, após duas semanas de uso. Limpa bem, lembrando que o volume de louças não é muito grande, mas no meu caso que tenho esposa e filha pequena está atendendo bem. Marco Morale

Pontos de atenção

Em contrapartida, algumas pessoas reclamam do funcionamento do produto e do atendimento pós-venda.

Gente, funcionou 1 mês e já parou de funcionar, o motor não gira. Vou pagar por algo sem usar. Erica

Produto veio com peça quebrada e não consigo que a loja me responda pela *conversa com vendedor*. Tentei o SAC e não responde (não atende ao numero disponibilizado). Mandei e-mail e nada até agora. Vania Meirelles

Estou muito insatisfeita, um produto caro que infelizmente veio com defeito, não gira direito e, para completar, [veio] faltando o botão. Pior compra que eu fiz até hoje. Mayza

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.