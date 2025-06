Itaú lança fundo de corporate venture capital com valor inicial de R$500 mi

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira o lançamento do Itaú Ventures, fundo proprietário de corporate venture capital (CVC), com valor inicialmente comprometido de R$500 milhões sob gestão, mirando inovação estratégica para apoiar os negócios do banco.

Com previsão de alocar R$250 milhões em dois anos, o fundo tem tíquete de investimentos a partir de R$20 milhões e foco em startups brasileiras e latino-americanas em áreas como pagamentos, wealth, seguros, crédito, cibersegurança, serviços financeiros, experiência do usuário, infraestrutura e inteligência artificial.

O empreendimento nasce da internalização do Kinea Ventures, terá uma equipe dedicada e será vinculado à Diretoria de Negócios Proprietários do banco, segundo o Itaú.

"O Itaú Ventures nasce com o aprendizado de cinco anos de operação do Kinea Ventures. Entendemos como extrair valor real desse modelo e agora damos um passo além, com mais proximidade estratégica e operacional com o banco", afirmou em comunicado o superintendente do Itaú Ventures, Philippe Schlumpf.

"Nosso mandato é claro: investir em soluções que tenham sinergia com o Itaú e que possam gerar valor direto para nossos clientes. Vamos atuar lado a lado com as áreas de negócio para identificar oportunidades e acelerar a inovação", acrescentou.

A nova estrutura mantém a isenção no mandato de gestão e decisão de investimento. "Preservamos a flexibilidade e a agilidade que sempre foram marcas do fundo, agora com o reforço institucional do Itaú Unibanco", afirmou o diretor de Negócios Proprietários do banco, Fernando Chagas.