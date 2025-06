'Tremor e cheiro de queimado': brasileiro relata medo em bunker em Israel

O DJ e produtor cultural Melques Viber, brasileiro que passa temporada em Tel Aviv, relatou dias de medo e tensão devido ao confronto entre Israel e Irã, iniciado na última sexta-feira (13). A fala do jovem foi feita hoje em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Eu acredito que, da grande quantidade de mísseis, poucos chegaram mesmo aqui próximo. Mas a gente conseguiu sentir o impacto e o barulho do próprio bunker, que é bem protegido.

A gente consegue sentir um tremor. Inclusive, quando eu saí do bunker, tinha um cheiro de queimado muito forte, fumaça na rua. Eu fechei todas as janelas. Tem sido muito difícil conviver com isso aí, principalmente durante a noite, que é quando tem mais ataques. É um momento que seria para gente descansar e a gente acaba passando a noite às claras. Melques Viber, DJ e produtor cultural

Israel realizou uma série de ataques conta o Teerã, capital do Irã, na última sexta-feira (13). A ação foi classificada por autoridades israelenses como "ataque preventivo" contra a "ameaça iminente". O bombardeio atingiu usinas nucleares e instalações de mísseis e matou dois líderes militares do Irã. O país respondeu com o envio de mais de cem drones. Pelo menos 224 pessoas no Irã, e 14 em Israel, morreram nos três dias de confrontos.

Netanyahu declarou em um vídeo publicado nas redes sociais que o objetivo dos recentes ataques israelenses ao Irã é "frustrar a ameaça nuclear e de mísseis balísticos do regime islâmico contra nós". Ele frisou ainda que a luta de Israel não é contra o povo iraniano, mas contra o regime do país.

Ao Canal UOL, o brasileiro disse que tem sofrido com ansiedade durante as noites, quando ocorre o maior número de ataques, e detalhou o protocolo de como funciona os avisos emitidos pelo governo israelense.

Exatamente [não conseguimos dormir direito], a gente já fica sempre em alerta, né? Eu já cheguei até a escutar a sirene enquanto estava dormindo e acordar no susto, sem que ela tocasse. Então a gente vê que o nível de ansiedade é muito grande. Eu vejo que as pessoas daqui, por ser algo que já são obrigadas a conviver há muitos anos, eles lidam disso de uma maneira melhor do que nós que somos turistas.

No meu prédio, a grande maioria das pessoas é formada por turistas. Então eu vejo que está sendo da mesma forma para eles e para mim, bem assustador. A gente não imaginava passar por isso, como se a gente estivesse mesmo num filme de terror.



Então, todos os dias aí, a partir de 19h, 20h horas, baseado em todos os últimos dias, são vários ataques durante a noite. É aquele cenário assustador: tem criança, os cachorros ficam latindo, então todo mundo tem que correr muito rápido.

Eu estou no terceiro andar, então eu tenho que descer bem rápido pra chegar ao bunker, que fica no subsolo. E todo mundo muito assustado, os celulares também apitam junto com a sirene. O bunker do meu prédio tem três salas, mas são salas bem apertadas, é calor porque não tem saída de ar, então aquela situação obviamente... Melques Viber, DJ e produtor cultural

Os bunkers citados pelo brasileiro ao Canal UOL são estruturas fortificadas, frequentemente subterrâneas. Quando Israel identifica uma ameaça, uma notificação é enviada para o celular dos moradores por meio de um aplicativo. Eles precisam se deslocar até esses abrigos em cerca de 1min30s. Essa estrutura existe em Israel desde 1951 e estima-se que há cerca de 1,5 milhão de bunkers públicos e privados espalhados pelo país.

Atualmente, Israel está conduzindo vários ataques simultâneos na região. Além de dezenas de alvos no Irã, outros alvos israelenses são: ataques navais e aéreos ao Iêmen; ataques contra grupos armados do Hamas na parte sul de Gaza e operações em Rafah, Nablus e Jenin (Cisjordânia).

Embaixador de Israel sobre políticos: 'Prioridade é trazer quem convidamos'

No UOL News, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou que parte do grupo de políticos brasileiros convidados pelo governo local para um evento, mas retidos em Tel Aviv devido ao início de bombardeio lançado pelo Irã, deve chegar amanhã ao Brasil. Segundo ele, a prioridade de Israel, neste momento, é trazer de volta quem o país convidou.

A nossa prioridade, neste momento, é ajudar as pessoas que convidamos e estão sob a nossa responsabilidade, responsabilidade do governo israelense. Outras pessoas têm as responsabilidades delas e, da maneira que possível, vamos ajudar. Mas não sabemos quantas pessoas são, onde estão, em que condição. Acredito que a embaixada do Brasil em Tel Aviv deve ter mais informações. Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil

Três comitivas brasileiras, formada por prefeitos, secretários e parlamentares, foram convidadas por Israel para participarem de um evento em Tel Aviv. No meio do evento, no entanto, os políticos brasileiros precisaram se abrigar.

Pelo menos doze brasileiros chegaram na manhã de hoje à Jordânia, um país vizinho, onde devem ser resgatados pela FAB (Força Aérea Brasileira). As informações foram confirmadas ao UOL pelo presidente da CMN (Confederação Nacional de Municípios), Paulo Ziulkoski.

