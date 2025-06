Conflito entre Israel e Irã entra no quarto dia com mais de 200 mortos

Israel voltou a atacar o Irã nesta madrugada visando acertar instalações de mísseis terra-terra, segundo informaram as Forças de Defesa israelenses. O Irã revidou os ataques e provocou um alerta de sirenes à população de Israel. Segundo correspondentes de agências de notícias, as sirenes foram acionadas em todo o estado de Israel e foram ouvidas "explosões altas". Ontem, os ataques israelenses mataram o chefe de Inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Kazemi, segundo informou a agência iraniana Tasnim. De acordo com o Ministério da Saúde iraniano, 224 pessoas já morreram e 1.277 ficaram feridas desde o início do conflito, na última sexta-feira. Do lado de Israel, os ataques mataram ao menos 14 pessoas. A operação israelense tem como objetivo acabar com o programa nuclear do Irã e começou depois que fracassaram tentativas de negociação de um tratado nuclear com os Estados Unidos. Donald Trump declarou ontem a jornalistas do canal ABC que, embora o seu país ainda não esteja envolvido no conflito, é possível que se envolva junto com o presidente russo Vladmir Putin para mediar um entendimento entre as duas partes. "Algo desse tipo precisava acontecer. Eles [Israel e Irã] querem conversar e eles vão conversar", disse. Leia mais.

Plenário da Câmara vota urgência de projeto que derruba decreto do IOF. A Câmara dos Deputados pautou para hoje a votação do pedido de urgência para discutir um projeto de decreto legislativo (PDL) que pode derrubar o decreto presidencial publicado na semana passada, que mexe no Imposto sobre Operações Financeiras. A nova publicação reduziu o impacto das mudanças do IOF que tinham sido feitas no final de maio. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, disse que não restaram nem 20% do decreto original e que as mudanças foram feitas ouvindo os parlamentares. Ainda assim, parlamentares da oposição dizem que a intenção é derrubar os dois decretos. Se aprovado na Câmara, o PDL ainda precisará ser aprovado pelo Senado.

Suspeito de matar deputada democrata nos Estados Unidos é preso. Vance Boelter, de 57 anos, foi colocado sob a custódia policial ontem, após uma busca que durou dois dias e mobilizou centenas de policiais. Ele é o principal suspeito de matar deputada estadual de Minnesota, Melissa Hortman, e seu marido, Mark, além de ferir o senador estadual John A. Hoffman e sua esposa. O senador sobreviveu. Boelter possuía um caderno que mencionava cerca de 70 alvos potenciais, incluindo políticos, ativistas de direitos humanos e funcionários de clínicas que prestavam serviços de aborto para mulheres. Leia mais.

Trump cogita banir entrada de cidadãos de mais 36 países. Um memorando interno do Departamento de Estado obtido pela agência Reuters indica que o governo dos Estados Unidos considera expandir suas restrições de viagem para mais 36 países. No documento diplomático interno assinado pelo Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o Departamento de Estado detalhou uma série de preocupações sobre os países e solicitou medidas corretivas. "O departamento identificou 36 países que podem ser recomendados para suspensão total ou parcial de entrada, caso não atendam aos critérios e requisitos estabelecidos dentro de 60 dias", diz o memorando. No início deste mês, o presidente americano assinou um decreto que já proibiu a entrada de cidadãos de 12 países, afirmando que a medida era necessária para garantir a segurança nacional. Veja a lista dos novos países.

Botafogo vence e Palmeiras empata na estreia no Mundial de Clubes. O Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1 na primeira partida do Mundial de Clubes. Jair e Igor Jesus abriram a contagem, e Cristian Roldán diminuiu para o Seattle. Na próxima rodada, o Botafogo encara o PSG, que estreou goleando o Atlético de Madri por 4 a 0. O Palmeiras apertou e criou boas condições de gol, mas não saiu do 0 a 0 com o Porto no MetLife Stadium, pela primeira rodada do grupo A. A equipe comandada por Abel Ferreira pressionou no final de cada tempo, mas o goleiro português Cláudio Ramos fez milagres em chutes de Estêvão e Maurício na etapa inicial, e Murilo no final do duelo. Estêvão foi eleito o melhor em campo. Porto e Palmeiras somaram um ponto e se igualaram a Al Ahly e Inter Miami, que também empataram em 0 a 0 no outro jogo do grupo.