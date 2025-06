Israel tem bombas nucleares? Entenda o mistério

Apesar de Israel não confirmar, organizações de monitoramento e agências de inteligência globais afirmam que o país tem 90 bombas nucleares em sua posse.

O que aconteceu

Número coloca Israel na oitava posição no ranking global. Segundo o Sipri (Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo), nove países reúnem um total de 12.241 ogivas nucleares.

A Rússia (5.459) e os EUA (5.177) possuem, juntos, cerca de 90% de todo o arsenal. Na sequência, vêm China (600), França (290), Reino Unido (225), Índia (180), Paquistão (170), Israel (90) e Coreia do Norte (50).

Israel, porém, não confirma nem nega oficialmente ter armas nucleares. A estratégia, chamada de ambiguidade nuclear, traz incerteza sobre o tamanho do arsenal mantido pelo país.

Israel continua mantendo sua política de longa data de ambiguidade nuclear, deixando uma incerteza significativa sobre o número e as características de suas armas nucleares.

Relatório do Sipri sobre a corrida armamentista global, divulgado hoje

Armas nucleares israelenses são classificadas como armazenadas. Isso quer dizer que elas não estão instaladas em lançadores. Já a Rússia, EUA, China, França e Reino Unido têm armas nucleares prontas para disparar.

País teria recebido ajuda da França para construir usina

O programa de armas nucleares de Israel teria começado pouco depois do Holocausto (1933 - 1945). A ideia do governo israelense era proteger o Estado Judeu, que havia sido dizimado.

Segundo o think tank Basic, "os franceses estiveram fortemente envolvidos no programa nuclear de Israel em seus estágios iniciais". O país europeu teria fornecido equipamentos e colaborado com a construção de uma usina nuclear em Dimona, no sul do país. A usina foi construída em segredo e sem salvaguarda da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica).

Usina nuclear em Dimona, Israel Imagem: Wikimedia Commons

Em 1960, a França teria feito Israel prometer que não produziria armas nucleares. No entanto, estima-se que o país tenha ampliado a capacidade da sua usina e descumprido o acordo.

Israel permitiu avaliação da instalação de Dimona pelos EUA na década de 1950. Desde então, nenhuma inspeção internacional foi realizada no local, que conta com segurança rigorosa. "Acredita-se que existam vários níveis subterrâneos ocultos na instalação", afirma o think tank.

Israel está modernizando seu arsenal

O país vem desenvolvendo seus sistemas e plataformas de lançamento de armas desde a década de 1960. Isso inclui as aeronaves F15 e F16, mísseis balísticos Jericho e submarinos Dolphin.

No ano passado, Israel realizou um teste de um sistema de propulsão de mísseis com capacidade nuclear. A informação é do último relatório do Sipri sobre a corrida armamentista global, divulgado hoje. O país também estaria modernizando um de seus reatores em Dimona.

Quantidade de bombas nucleares, porém, parece estável. Apesar de apostar na existência de 90 armas nucleares em Israel, o instituto destacou haver analistas que sugerem que o país possa ter até 300 armas nucleares.