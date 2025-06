Iraniana no Brasil perde contato com família em Teerã: 'Fugindo pro norte'

Após ataques de Israel ao Irã, a maquiadora iraniana, Marjan Mansouriarshad, 33, que vive no Brasil, relata dificuldades para contatar a família em Teerã, devido ao corte de internet e às tentativas de fuga da região.

O que aconteceu

Familiares foram orientados a evacuar Teerã devido aos ataques israelenses. Ao UOL, Marjan contou que o país inteiro está sem sinal, por conta disso leva horas para que ela consiga falar com seus parentes e saber qual a situação deles.

"Tem muito trânsito, as estradas quase estão fechando", diz a maquiadora. Segundo ela, após Netanyahu mandar evacuar civis de Teerã, seus parentes estão indo para o norte do país, onde sua família possui casa e é mais seguro. Além do pai e mãe da jovem, seus tios também tentam se locomover.

Marjan Mansouriarshad, maquiadora iraniana vive no Brasil há mais de seis anos Imagem: Reprodução: Redes Sociais

Marjan diz estar muito triste e preocupada com a situação do país. "Grande parte da população não quer esse regime, quer mudar", comenta sobre o atual governo. "Espero que logo resolva isso, porque ninguém, nem uma pessoa no mundo merece essa vida", completou.

Maquiadora viajou por vários países, mas se apaixonou pelo Brasil, onde vive há mais de seis anos. Marjan conta que deixou o Irã por conta das condições do país em relação às mulheres: "saí de lá pela minha liberdade, porque lá mulheres sofrem, mulheres não têm liberdade, é um país machista, um país ditador."

Entenda o conflito

15.jun.2025 - Fumaça é vista após ataques realizados por Israel a uma refinaria de petróleo no sul de Teerã, no Irã Imagem: Atta Kenare/AFP

Irã e Israel estão em conflito desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento. A maioria delas, 224, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais.

Israel atingiu base militar em Teerã, o que ativou o sistema de defesa aérea. O país afirmou hoje que obteve "controle aéreo completo sobre Teerã", após o exército israelense anunciar que destruiu um terço das baterias antiaéreas fixas iranianas. Porém, o Irã conta ainda com lançadores de mísseis antiaéreos móveis.

16.jun.2025 - Escombros em Tel Aviv após um novo bombardeio iraniano pela manhã Imagem: JOHN WESSELS / AFP

Tanto Israel quanto o Irã alertaram para ataques às capitais. As Forças Armadas israelenses emitiram alerta orientando a evacuação de um distrito de Teerã. Um aviso semelhante foi feito pela Guarda Revolucionária Iraniana, em relação a Tel Aviv.

Pouco depois, o prédio da emissora estatal iraniana foi atingido por bombas durante transmissão ao vivo. Imagens mostram a âncora da emissora IRIB (Radiodifusão da República Islâmica do Irã) deixando o estúdio em meio a estilhaços e explosões. Por fora, o prédio estava em chamas e envolto em uma intensa fumaça.

Os EUA enviaram dois porta-aviões ao Oriente Médio, segundo agências de notícias. Ainda sem afirmar que entrou na guerra, a nação de Donald Trump começa a dar sinais de que pode auxiliar no conflito. O país é aliado histórico de Israel.

Irã acusa Israel de atacar hospital. Ataque israelense mirou o Hospital Farabi, na cidade de Quermanxá, na região oeste do país. A unidade de saúde fica perto de uma área residencial.