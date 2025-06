Irã pede a Trump que faça Israel parar com guerra; Netanyahu fala em "caminho para a vitória"

Por Alexander Cornwell e Parisa Hafezi

TEL AVIV/DUBAI (Reuters) - O Irã pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira, que force Israel a cessar fogo como a única maneira de acabar com a guerra aérea de quatro dias, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que seu país estava no "caminho da vitória".

As forças israelenses intensificaram seu bombardeio contra as cidades iranianas, enquanto o Irã provou ser capaz de superar as defesas aéreas israelenses com uma de suas mais bem-sucedidas saraivadas de ataques de mísseis retaliatórios.

"Se o presidente Trump for genuíno em relação à diplomacia e estiver interessado em interromper essa guerra, os próximos passos serão consequentes", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, no Twitter.

"Israel deve interromper sua agressão e, na ausência de uma cessação total da agressão militar contra nós, nossas respostas continuarão. Basta um telefonema de Washington para amordaçar alguém como Netanyahu. Isso pode abrir caminho para um retorno à diplomacia."

Fontes disseram à Reuters que Teerã pediu ao Catar, à Arábia Saudita e a Omã que pressionassem Trump a usar sua influência sobre Israel para concordar com um cessar-fogo imediato. Em troca, o Irã mostraria flexibilidade nas negociações nucleares, disseram as duas fontes iranianas e três regionais.

Netanyahu disse às tropas israelenses em uma base aérea que Israel está a caminho de alcançar seus dois principais objetivos: acabar com o programa nuclear do Irã e destruir seus mísseis.

"Estamos no caminho da vitória", disse ele. "Estamos dizendo aos cidadãos de Teerã: 'Saiam' - e estamos agindo."

"DESESPERADO"

Israel iniciou sua guerra aérea na sexta-feira com um ataque surpresa que matou quase todo o alto escalão dos comandantes militares do Irã e seus principais cientistas nucleares. O país disse que agora tem o controle do espaço aéreo iraniano e pretende aumentar sua campanha nos próximos dias.

A retaliação de Teerã é a primeira vez, em décadas de guerra sombria e conflitos por procuração, que mísseis disparados do Irã superaram as defesas israelenses em números significativos e mataram israelenses em suas casas.

O Irã afirma que mais de 224 iranianos foram mortos, a maioria deles civis. A mídia publicou imagens de crianças, mulheres e idosos feridos em cidades de todo o país.

A TV estatal transmitiu cenas de prédios presidenciais desmoronados, carros queimados e ruas destruídas em Teerã. Muitos moradores estavam tentando fugir da capital, descrevendo filas para gasolina e caixas eletrônicos que não tinham dinheiro.

"Estou desesperada. Meus dois filhos estão assustados e não conseguem dormir à noite por causa do som da defesa aérea, dos ataques e das explosões. Mas não temos para onde ir. Nós nos escondemos debaixo da mesa de jantar", disse Gholamreza Mohammadi, 48 anos, funcionário público, à Reuters por telefone de Teerã.

Em Israel, 24 pessoas foram mortas até agora nos ataques com mísseis do Irã, todas elas civis. Imagens de televisão ininterruptas mostraram equipes de resgate trabalhando em ruínas de casas destruídas.

"É aterrorizante porque é muito desconhecido", disse Guydo Tetelbaum, 31 anos, chefe de cozinha em Tel Aviv, que estava em seu apartamento quando os alertas chegaram pouco depois das 4 horas da manhã (horário local). Ele tentou chegar a um abrigo, mas sua porta foi arrombada.

"Esse pode ser o início de um longo período como esse. Ou pode piorar, ou, com sorte, melhorar, mas o desconhecido é o mais assustador."

Trump tem dito constantemente que o ataque israelense pode terminar rapidamente se o Irã concordar com as exigências dos EUA e aceitar restrições rigorosas ao seu programa nuclear.

As conversações entre os Estados Unidos e o Irã, organizadas por Omã, estavam programadas para domingo, mas foram canceladas, com Teerã dizendo que não poderia negociar enquanto estivesse sob ataque.

Na segunda-feira, os parlamentares iranianos lançaram a ideia de abandonar o tratado de não-proliferação nuclear, uma medida que deve ser vista como um revés para qualquer negociação.

"TEERÃ PAGARÁ O PREÇO"

Antes do amanhecer desta segunda-feira, mísseis iranianos atingiram Tel Aviv e Haifa, matando pelo menos oito pessoas e destruindo casas. As autoridades israelenses disseram que um total de sete mísseis disparados durante a noite caíram em Israel. Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas.

A Guarda Revolucionária do Irã disse que o último ataque empregou um novo método que fez com que os sistemas de defesa de várias camadas de Israel se atingissem mutuamente para que os mísseis pudessem passar.

"O arrogante ditador de Teerã tornou-se um assassino covarde que tem como alvo a frente civil de Israel para deter as IDF", disse o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz.

"Os moradores de Teerã pagarão o preço, e logo."

Os preços globais do petróleo subiram na sexta-feira com a perspectiva de que o conflito interrompesse os suprimentos do Golfo. Os preços diminuíram um pouco nesta segunda-feira, sugerindo que os operadores acreditam que as exportações poderão ser poupadas, apesar dos ataques israelenses que atingiram alvos domésticos de petróleo e gás iranianos.

Ainda assim, a morte repentina de tantos comandantes militares iranianos e a aparente perda de controle do espaço aéreo podem ser o maior teste para a estabilidade do sistema de governo clerical do Irã desde a Revolução Islâmica de 1979.

A rede de aliados regionais do Irã, que antes se esperava que lançassem foguetes contra Israel -- Hamas em Gaza e Hezbollah no Líbano -- foi dizimada pelas forças israelenses desde o início da guerra de Gaza.

Netanyahu disse que, embora derrubar o regime iraniano não seja o objetivo principal de Israel, ele acredita que esse pode ser o resultado.

A professora de artes Arshia, 29 anos, disse à Reuters que sua família estava saindo de Teerã para a cidade de Damavand, a cerca de 50 km a leste, até que o conflito terminasse.

"Meus pais estão com medo. Todas as noites há ataques. Não há sirenes de ataque aéreo e não há abrigos para onde ir. Por que estamos pagando o preço pelas políticas hostis da República Islâmica?", disse Arshia, que não revelou seu sobrenome por medo de represálias das autoridades.