Irã acusa Israel de atacar hospital: 'A história vai julgar vocês'

Israel fez ataques contra um hospital do Irã hoje, no quarto dia de escalada de conflito entre os dois países, afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano nas redes sociais.

O que aconteceu

Ataque israelense mirou o Hospital Farabi, na cidade de Quermanxá, na região oeste do país. Segundo Esmaeil Baqaei, o hospital fica perto de uma área residencial e o ataque constitui um crime de guerra. "A história vai julgar vocês", afirmou o porta-voz.

Imagens divulgadas pela imprensa iraniana mostram impacto do ataque à instituição. Imagens divulgadas pelo canal SNN mostram algumas janelas destruídas, o forro do teto de algumas alas caído no chão e construções em escombros do lado de fora da unidade de saúde.

Imagem divulgada pelo canal iraniano SNN mostra destruição que teria sido causada no Hospital Farabi Imagem: SNN/Reprodução

O governo iraniano não detalhou se o hospital foi destruído ou quantas pessoas teriam se ferido no ataque. A agência de notícias iraniana IRNA também não confirmou mortes, mas informou que equipes de resgate foram enviadas ao local. O governo israelense ainda não comentou sobre o assunto.

Internet no país está lenta após ataques cibernéticos, diz Irã. A porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani, afirmou à BBC que a conexão no país está reduzida porque a inteligência do país está voltada para combater os ataques digitais, que seriam israelenses. Ela afirmou, ainda, que as ordens de evacuação israelenses fazem parte de uma "operação psicológica" por parte de Israel.

Crimes de guerra são violações aos tratados internacionais sobre conflitos e, geralmente, são caracterizadas por ataques que atingem civis. Entre os atos considerados crimes do tipo estão torturar prisioneiros, fazer a população civil de refém, cometer estupros, forçar deslocamento populacional e cometer o extermínio deliberado de civis (o que é considerado genocídio).

Quem julga os crimes de guerra é o Tribunal Penal Internacional. Ele segue acordos feitos na Convenção de Genebra, de 1949. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já foi condenado pelo TPI por crime de guerra, assim como líderes do Hamas que, posteriormente, foram mortos por Israel.

Entenda o conflito

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Ao menos 240 pessoas morreram até o momento. A maioria delas, 220, está no Irã. Em Israel, o número passa de 20, segundo autoridades locais.

15.jun.2025 - Prédio fica totalmente destruído após ataque de míssil do Irã em Israel Imagem: Ronen Zvulun/Reuters

O exército israelense anunciou a chegada de mísseis disparados pelo Irã no fim de semana. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram no norte, centro e em parte do sul de Israel. A maioria dos mísseis foi interceptada, mas alguns conseguiram atingir áreas do país, como em Haifa.

Controle aéreo de Teerã foi tomado por Israel hoje, segundo o país de Netanyahu. Segundo o exército de Israel, um terço das baterias antiaéreas iranianas foi destruído.