Índices da China fecham em leve alta em meio a dados econômicos mistos

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em leve alta nesta segunda-feira, impulsionados por ações do setor imobiliário e de tecnologia, conforme os investidores avaliaram dados econômicos mistos e permaneceram cautelosos em meio a tensões geopolíticas que reduziram o apetite pelo risco.

O índice CSI300 fechou em alta de 0,25%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, ganhou 0,35%. O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, subiu 0,7%.

O crescimento da produção industrial da China atingiu uma mínima de seis meses em maio, enquanto as vendas no varejo ganharam força, oferecendo um alívio temporário para a segunda maior economia do mundo em meio a uma frágil trégua em sua guerra comercial com os Estados Unidos.

Um feriado prolongado e os descontos nas plataformas de comércio eletrônico que começaram em meados de maio devem ter ajudado a impulsionar o consumo durante o mês, disseram analistas do UBS em nota.

Mas ainda não se sabe se o ímpeto pode se manter, especialmente porque os efeitos do programa de trocas para o consumidor começam a desaparecer e as perspectivas tarifárias permanecem incertas"

Enquanto isso, mísseis iranianos atingiram Tel Aviv e a cidade portuária de Haifa, em Israel, nesta segunda-feira, destruindo casas e limitando o apetite pelo risco nos mercados.

As ações do setor imobiliário na China e em Hong Kong subiram 2,4% e 2,0%, respectivamente, depois que um porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas disse que os esforços para interromper o declínio do setor estavam ganhando força.

As ações de inteligência artificial na China avançaram 0,9%, enquanto as principais empresas de tecnologia listadas em Hong Kong subiram 1,2%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,26%, a 38.311 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,70%, a 24.060 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,35%, a 3.388 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,25%, a 3.873 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,80%, a 2.946 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,10%, a 22.049 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,08%, a 3.908 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,01%, a 8.548 pontos.

(Por redação de Xangai)