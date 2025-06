Ibovespa fecha em alta com avanço robusto da Vale

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, orbitando os 140 mil pontos no melhor momento, em movimento puxado principalmente pelo avanço da Vale, com agentes financeiros ainda atentos aos desdobramentos envolvendo o conflito entre Israel e Irã e à espera de decisões de política monetária nesta semana.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,65%, a 139.479,89 pontos, de acordo com dados preliminares, após tocar 137.212,47 pontos na mínima e 139.988,36 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro somava R$19,7 bilhões antes dos ajustes finais, contra uma média diária de R$21,78 bilhões em junho e de R$24,7 bilhões em 2025.

(Por Paula Arend Laier)