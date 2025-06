Fluxos de investimento em 2023 para países em desenvolvimento são os menores desde 2005, diz Banco Mundial

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Os fluxos de investimento estrangeiro direto (IED) para as economias em desenvolvimento caíram para US$435 bilhões em 2023, o menor valor desde 2005, com apenas US$336 bilhões fluindo para as economias avançadas, o menor valor desde 1996, informou o Banco Mundial nesta segunda-feira.

Segundo o relatório, as crescentes barreiras comerciais e de investimento, a fragmentação e os riscos macroeconômicos e geopolíticos estão diminuindo as perspectivas dos fluxos de investimento para os países em desenvolvimento, o que representa uma ameaça aos esforços de desenvolvimento.

"A queda acentuada do IED para as economias em desenvolvimento deve soar como um alarme", disse Ayhan Kose, economista-chefe adjunto do Banco Mundial, em um comunicado divulgado com o relatório.

"Reverter essa desaceleração não é apenas um imperativo econômico - é essencial para a criação de empregos, o crescimento sustentado e o alcance de metas de desenvolvimento mais amplas."

O relatório observou que as recessões globais e nacionais estavam associadas a uma deterioração significativa no IED, com os investimentos começando a se enfraquecer antes da recessão.

Segundo o relatório, o declínio do investimento estrangeiro deixou "vastas lacunas de infraestrutura não atendidas" nos países em desenvolvimento, ao mesmo tempo em que prejudicou os esforços para acabar com a pobreza global e atender às necessidades urgentes de mudanças climáticas.

Kose disse que reformas domésticas ousadas são necessárias para melhorar o ambiente de negócios e expandir a cooperação global, o que poderia estimular o aumento das taxas de investimento internacional.

O relatório, com base em dados de 2023, os mais recentes disponíveis, disse que as economias em desenvolvimento devem aliviar as restrições que se acumularam nos últimos anos, promover a integração comercial e incentivar mais pessoas a participarem da economia formal.

O relatório pediu aos países que trabalhem juntos para garantir que os fluxos de IED sejam para as economias em desenvolvimento com as maiores necessidades de investimento.

O banco divulgou o relatório uma semana depois de rebaixar sua previsão econômica global para 2025 em quatro décimos de ponto percentual, a 2,3%, alertando que as tarifas mais altas e o aumento da incerteza representam um "obstáculo significativo" para quase todas as economias.

O IED atingiu uma média de quase US$2 trilhões por ano em todo o mundo durante a última década, disse o banco, acrescentando que os dados sugerem que um aumento de 10% nos fluxos de IED poderia aumentar o PIB de uma economia em desenvolvimento em 0,3% após três anos.

O impacto poderia ser muito maior - 0,8% - em países com instituições mais sólidas, menor informalidade e maior abertura comercial.

Os fluxos de IED para mercados emergentes e economias em desenvolvimento cresceram rapidamente durante a década de 2000, atingindo um pico de quase 5% do Produto Interno Bruto (PIB) na economia típica em 2008, mas diminuíram desde então, segundo o relatório.

Os três maiores países em desenvolvimento - China, Índia e Brasil - receberam, em conjunto, quase metade do total de fluxos de IED durante o período de 2012 a 2024.

As economias avançadas foram responsáveis por quase 90% do total de IED nas economias em desenvolvimento durante a última década, sendo que cerca de metade desse total veio da União Europeia e dos Estados Unidos, informou o banco.