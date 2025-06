Família Trump licencia serviço telefônico e smartphone de US$499

Por Hannah Lang e Michelle Conlin e Akash Sriram

NOVA IORQUE (Reuters) - A empresa familiar do presidente dos EUA, Donald Trump, licenciou nesta segunda-feira seu nome para lançar um serviço de telefonia móvel no país e um smartphone de US$499, chamando-o de Trump Mobile.

Este foi o mais recente acordo intermediado pelos filhos do presidente para capitalizar seu sobrenome enquanto ele estiver no cargo.

O novo empreendimento móvel, anunciado na Trump Tower, em Manhattan, vai operar utilizando as redes das três principais operadoras de telefonia móvel dos EUA. Alguns detalhes importantes sobre o empreendimento, incluindo aqueles sobre o sócio da família nos negócios e os termos financeiros do acordo de licenciamento, não foram divulgados em um primeiro momento.

"Vamos lançar um pacote completo de produtos em que as pessoas poderão obter telemedicina em seus telefones por uma taxa mensal fixa, assistência na estrada em seus carros e mensagens de texto ilimitadas para 100 países ao redor do mundo", disse o filho mais velho do presidente, Donald Trump Jr.

A nova rede estará disponível por uma assinatura de US$47,45 por mês, uma referência a Trump, que foi o 45º presidente em seu mandato anterior e agora é o 47º presidente.

O anúncio também promoveu o lançamento de um "smartphone dourado e elegante" que será "projetado e construído nos Estados Unidos".

A família Trump não revelou qual empresa fabricará o telefone nos Estados Unidos, que será vendido por US$499. Apesar da força das marcas de tecnologia norte-americanas, não há uma infraestrutura nacional significativa para a produção de smartphones, em grande parte devido aos altos custos de mão de obra, à complexidade da cadeia de suprimentos e à dependência de componentes importados do exterior.

Eric Trump, outro filho do presidente, sugeriu em um podcast nesta segunda-feira que a primeira entrega dos telefones em agosto pode não ser feita nos EUA.

"Eventualmente, todos os telefones poderão ser fabricados nos Estados Unidos da América", disse ele no podcast "The Benny Show".

O presidente disse que colocou seus interesses comerciais em um fundo administrado por seus filhos, para evitar conflitos de interesse, mas a renda desses empreendimentos comerciais acabará enriquecendo o próprio Trump, que está no topo de uma série de empresas da família.

Na declaração financeira do presidente, divulgada na sexta-feira, ele relatou mais de US$600 milhões em receitas provenientes de acordos de licenciamento, projetos de criptomoedas, clubes de golfe e outros empreendimentos.

Esses números pareciam ser referentes ao final de 2024, antes de sua posse para seu segundo mandato como presidente. Desde então, somente os projetos de criptomoedas da família Trump geraram centenas de milhões de dólares, de acordo com os termos de venda listados pelas entidades de criptomoedas relacionadas a Trump.

"Ninguém que esteja atento pode deixar de perceber que o presidente Trump considera a presidência um veículo para aumentar a riqueza de sua família. Talvez este exemplo ajude mais pessoas a enxergar essa verdade inegável", disse Lawrence Lessig, professor na Faculdade de Direito de Harvard.

A Organização Trump teve uma série de falências comerciais relacionadas ao licenciamento, incluindo a Trump Vodka, a Trump Steaks, a Trump Mattresses, a Trump Ice e a Trump University.

(Reportagem de Hannah Lang e Michelle Conlin em Nova York e Akash Sriram em Bengaluru; texto de Elizabeth Howcroft; reportagem adicional de Zaheer Kachwala em Bengaluru)