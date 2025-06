Fábricas da China desaceleram, consumo avança mais que o esperado

(.)

Por Joe Cash e Ellen Zhang

PEQUIM (Reuters) - O crescimento da produção industrial da China atingiu a mínima de seis meses em maio enquanto as vendas no varejo ganharam força, oferecendo um alívio temporário para a segunda maior economia do mundo em meio à frágil trégua em sua guerra comercial com os Estados Unidos.

Os dados mistos surgem no momento em que a economia da China sofre com o ataque tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump, e com a fraqueza crônica do setor imobiliário, com quedas arraigadas nos preços das casas que não mostram sinais de reversão.

A produção industrial cresceu 5,8% em maio em relação ao ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira, desacelerando em relação aos 6,1% de abril e abaxo da expectativa de aumento de 5,9% em pesquisa da Reuters com analistas. Esse foi o crescimento mais lento desde novembro do ano passado.

No entanto, as vendas no varejo aumentaram 6,4%, forte aceleração em relação à taxa de 5,1% em abril e contra previsão de uma expansão de 5,0%, marcando o crescimento mais rápido desde dezembro de 2023.

"A trégua comercial entre os EUA e a China não foi suficiente para evitar uma perda mais ampla de impulso econômico no mês passado", disse Zichun Huang, economista para China na Capital Economics. "Com as tarifas permanecendo altas, o apoio fiscal diminuindo e questões estruturais persistindo, é provável que o crescimento desacelere ainda mais este ano."

Dados divulgados neste mês mostraram que as exportações totais da China aumentaram 4,8% em maio, mas os embarques para os EUA caíram 34,5%, a maior queda desde fevereiro de 2020.

As pressões deflacionárias do gigante asiático também se aprofundaram no mês passado.

As vendas no varejo foram favorecidas pelos gastos no feriado do Dia do Trabalho e por um programa de troca de bens de consumo que foi fortemente subsidiado pelo governo.

O festival de compras "618", um dos maiores eventos de varejo online da China em termos de vendas, começou mais cedo do que o normal este ano, ajudando a aumentar o consumo.

(Reportagem adicional de Ethan Wang)