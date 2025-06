Eve fecha a venda de 50 carros voadores à Revo

A Eve Air Mobility (Eve), subsidiária da Embraer listada na Bolsa de Nova York (Nyse) assinou acordo vinculativo com a Revo, operadora de mobilidade aérea urbana (UAM) sediada em São Paulo, e sua controladora, a Omni Helicopters International. O contrato de US$ 250 milhões (equivalente a R$ 1,35 bilhão) envolve a compra de até 50 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL), além de soluções completas para entrada em operação e suporte pós-venda.

A primeira entrega está prevista para o quarto trimestre de 2027 e a Revo será a pioneira no lançamento dos eVTOLs da Eve. O acordo contempla as aeronaves e uma plataforma de serviços integrados, incluindo o portfólio TechCare da Eve, voltado à eficiência operacional e suporte ao cliente. A Revo tem mais de 400 helicópteros registrados e cerca de 2 mil decolagens e pousos diários em São Paulo.

"Este contrato com a Revo e a OHI é um passo fundamental para a Eve, demonstrando a crescente confiança do mercado em nossa tecnologia e modelo operacional", afirma o CEO da Eve, Johann Bordais. De acordo com ele, o avanço do conceito para a implementação do eVTOL impulsiona o plano comercial da empresa e contribui para a construção de um ecossistema robusto e sustentável de mobilidade aérea urbana.

"Atribuímos a escolha da Eve Air Mobility à maturidade do projeto, à estrutura completa de suporte e à excelência da Embraer no setor aeroespacial", disse o CEO da Revo, João Welsh. Segundo ele, as aeronaves serão fundamentais para viabilizar o projeto de transformar a mobilidade oferecida pela Revo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.