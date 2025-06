EUA: suspeito de matar deputada estadual democrata é preso no Minnesota

Após dois dias de perseguição, a polícia prendeu Vance Boelter, o homem acusado de assassinar a deputada estadual do Minnesota Melissa Hortman e de ferir o senador local John Hoffman, no sábado (14). O anúncio foi feito pelo governador do estado, Tim Walz, durante uma coletiva de imprensa neste domingo (15).

Centenas de policiais estavam à procura de Vance Boelter desde a manhã de sábado. Ele é acusado de ter se disfarçado de policial para matar a deputada estadual e seu marido Mark Hortman, além de ferir Hoffman e sua esposa Yvette Hoffman.

Apesar de estar armado, Boelter não resistiu à prisão. Sua fuga terminou na noite de domingo na localidade de Green Isle, a cerca de uma hora a oeste de Minneapolis. O carro que teria sido utilizado por Boelter para cometer os crimes foi encontrado no domingo ao meio-dia.

"Não há dúvida de que essa foi a maior caçada a assassino da história de Minnesota", disse à imprensa Mark Bruley, chefe da polícia de Brooklyn Park, cidade do subúrbio de Minneapolis onde Melissa Hortman e seu marido foram mortos.

O senador John Hoffman ficou gravemente ferido após levar nove tiros. Ele precisou ser submetido a várias cirurgias durante o fim de semana e "está se recuperando", acrescentou Tim Walz.

O governador, ex-companheiro de chapa de Kamala Harris na última eleição presidencial, pediu que "esse tipo de ato de ódio" não se torne corriqueiro. "Isso não pode ser uma maneira de resolver nossas diferenças políticas", acrescentou o democrata, que conhecia bem Melissa Hortman.

A polícia também encontrou no carro do acusado um caderno com uma lista de políticos, que incluía os nomes de Melissa e John.

"Ligação com o aborto"

Neste somingo (15), a senadora Amy Klobuchar disse estar "preocupada com todos os nossos representantes políticos" após o ataque. "Precisamos reduzir a tensão" política, insistiu em entrevista à rede CNN. Em outra entrevista à emissora NBC, Klobuchar também declarou que os alvos da lista de Boelter incluíam clínicas de aborto.

Melissa Hortman, de 55 anos e mãe de dois filhos, era ex-presidente da Câmara dos Representantes de Minnesota. Ela havia feito da proteção ao direito ao aborto sua grande prioridade.

Questionado na manhã de domingo por uma jornalista da ABC sobre a situação em Minnesota e se pretendia ligar para Tim Walz, o presidente americano Donald Trump respondeu que ele era "um péssimo governador, completamente incompetente". Mas não descartou a possibilidade de conversar com o adversário político.

Com informações da AFP