EUA: At Home entra com pedido de falência no Chapter 11, prejudicada por tarifas e dívidas

A At Home Group, varejista de decoração para casas, entrou com pedido de falência no Chapter 11, equivalente à recuperação judicial no Brasil, nesta segunda-feira, 16, prejudicada pelas recentes tensões comerciais e tarifas dos EUA. A rede de varejo com sede no Texas disse que precisava reduzir sua dívida de quase US$ 2 bilhões após enfrentar menor demanda e perspectiva incerta por conta das tarifas sobre importações da China, de onde a empresa obtém a maior parte de suas mercadorias.

A At Home, que disse que continuará fornecendo seus produtos tanto nas lojas quanto online, entra no Chapter 11 com um acordo com seus credores para eliminar substancialmente toda a sua dívida, de acordo com documentos apresentados no Tribunal de Falências dos EUA em Wilmington, Delaware.

Credores existentes concordaram em fornecer um total de US$ 600 milhões em financiamento para custear o processo de falência, sendo US$ 200 milhões em capital novo, mostram os documentos do tribunal. A At Home está sendo assessorada pela consultoria financeira AlixPartners, pelo banco de investimentos PJT Partners e pelo escritório de advocacia Kirkland & Ellis.

Segundo o CEO do grupo, Brad Weston, a empresa tomou medidas para melhorar as operações comerciais nos últimos meses, mas está operando "contra o pano de fundo de um ambiente comercial cada vez mais dinâmico e em rápida evolução enquanto navegamos no impacto das tarifas." Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.