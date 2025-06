EUA ampliam opções militares de Trump em meio a tensões no Oriente Médio, dizem autoridades

WASHINGTON (Reuters) - As Forças Armadas dos Estados Unidos transferiram um grande número de aeronaves de reabastecimento para a Europa, a fim de oferecer opções ao presidente dos EUA, Donald Trump, à medida que as tensões no Oriente Médio aumentam, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters nesta segunda-feira.

As autoridades também disseram que o porta-aviões norte-americano Nimitz está a caminho do Oriente Médio, embora uma autoridade tenha dito que o movimento foi planejado previamente.

