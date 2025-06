"Empilhamento" de tarifas traz mais problemas para importadores dos EUA

(Reuters) - John Hamer, presidente da Rodgers Wade Manufacturing no Texas, fabrica acessórios de loja para grandes varejistas como Ross Dress for Less e Ulta Beauty.

Ele importa muitos dos produtos da China, o que, até recentemente, significava que ele pagava 70% em tarifas sobre componentes de metal.

"A mídia estava dizendo que era 30%, mas isso nunca foi verdade", disse ele, referindo-se à tarifa para a China anunciada em maio como parte de uma trégua entre o governo Trump e Pequim enquanto negociava um acordo mais amplo.

Isso porque a tarifa de 30% de Hamer foi acumulada sobre as tarifas já existentes, incluindo uma sobre produtos siderúrgicos chineses que varia de acordo com a quantidade de aço usada em um componente.

Quando o presidente dos EUA, Donald Trump, acrescenta uma nova tarifa, as antigas não desaparecem. Algumas empresas pagarão mais devido a um fenômeno chamado "empilhamento" de tarifas.

A realidade para muitas empresas norte-americanas é que suas despesas tarifárias costumam ser muito mais altas do que os números apresentados nas negociações comerciais.

O empilhamento de tarifas se aplica a qualquer país que exporta para os EUA, mas os casos mais extremos tendem a ser com a China, onde os EUA acumularam uma longa lista de tarifas implementadas de acordo com diferentes disposições da lei comercial dos EUA.

A última reviravolta foi o anúncio de que os dois lados concordaram com uma tarifa de 55%, mas isso é, em parte, apenas uma estimativa da média das tarifas pré-existentes. Hamer não tem certeza de qual será o total de suas tarifas agora, mas acha que não poderia ser muito pior.

"Esperamos que isso reduza o número (de tarifas) e que alguns dos clientes que estavam parados façam pedidos", disse ele, "porque a situação está muito complicada".

Muitas empresas ainda estão esperando um alívio da guerra comercial do presidente Donald Trump. Os tribunais federais, incluindo o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA, decidiram que a imposição de tarifas por Trump excedeu sua autoridade. Um tribunal federal de apelações está analisando o recurso do governo contra essa decisão, e as tarifas permanecem em vigor enquanto isso acontece, um processo que deve levar meses.

Alguns estão contando com isenções de tarifas, uma ferramenta popular usada por empresas durante o primeiro governo Trump para obter produtos importados sem impostos.

Michael Weidner, presidente da Lalo Baby Products no Brooklyn, é um deles. "Acreditamos que deveria haver uma isenção para produtos para bebês", disse ele. "O mesmo vale para brinquedos."

O governo Trump disse que resistirá à criação de isenções e, mesmo durante a última guerra comercial, foi um processo complexo. Por exemplo, a Lalo importa uma "mesa de jogos" da China que está classificada em uma categoria alfandegária sujeita a uma tarifa de 25% de acordo com uma parte da lei comercial que visa combater práticas comerciais injustas. Portanto, Weidner está pagando tarifas de 55% sobre elas devido ao empilhamento.

Trump fez campanha prometendo usar as tarifas para trazer a produção de volta às costas dos EUA e coletar receita para ajudar a financiar um grande corte de impostos. Seu embate com a China rapidamente se transformou em guerra comercial, com os Estados Unidos impondo uma tarifa generalizada de 145% que fechou grande parte do comércio entre as duas maiores economias do mundo.

(Reportagem de Timothy Aeppel, em Nova York, reportagem adicional de Trevor Hunnicutt, em Washington)