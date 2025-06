Dólar à vista fecha em baixa de 0,98%, a R$5,4871 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a segunda-feira em queda firme ante o real e abaixo dos R$5,50, renovando a menor cotação de 2025, em sintonia com o recuo quase generalizado da divisa norte-americana no exterior, enquanto investidores reagiam aos desdobramentos do conflito entre Israel e Irã e aguardavam as decisões de bancos centrais nesta semana.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,98%, aos R$5,4871 -- menor valor de fechamento desde 7 de outubro do ano passado, quando encerrou em R$5,4865, e a primeira vez que o dólar termina a sessão abaixo de R$5,50 este ano.

Em 2025 a divisa acumulou baixa de 11,20%.

Às 17h11, na B3 o dólar para julho -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 1,16%, aos R$5,5040.

(Por Fabrício de Castro)