Deputados citados em investigação no MT negam irregularidades

Os deputados estaduais e outros envolvidos citados pela Polícia Civil em uma investigação que apura suposto esquema na execução de emendas parlamentares em período eleitoral negaram ao UOL participação no caso. Leia os posicionamentos:

Eduardo Botelho (União)

Eduardo Botelho afirmou que não participou de nenhuma ilicitude e nega ter participado de eventos de entrega de equipamentos em período eleitoral. "Nunca participei de nenhuma entrega de obras ou equipamentos durante o período eleitoral. Sempre respeitei a legislação eleitoral."

Juca do Guaraná (MDB)

Procurada, a assessoria do deputado não retornou aos nossos questionamentos. O espaço segue aberto para o parlamentar.

Cláudio Ferreira (PL)

O atual prefeito de Rondonópolis (MT), Cláudio Ferreira, afirmou que, enquanto exerceu o cargo de deputado estadual, destinou suas emendas parlamentares com vistas a atender aos interesses dos cidadãos mato-grossenses, sendo que todas elas foram entregues e cumpridas.

"Ressalta que a destinação da emenda questionada foi feita dentro da devida moralidade e legalidade, sendo que nunca autorizou ninguém a mencionar seu nome. Também afirma que a destinação da referida emenda jamais foi usada com cunho eleitoral, pontuando que cabe agora aos órgãos convenientes fazerem a fiscalização e a comprovação da entrega do serviço."

Ainda concluiu afirmando ter compromisso com a transparência, "zelo com o bem público, eficiência e princípios constitucionais que regem a administração pública, colocando-se à disposição para quaisquer outros esclarecimentos".

Doutor João José (MDB)

O deputado Dr. João José (MDB) disse que as emendas parlamentares estão previstas na Constituição do Estado de na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, e que foram indicadas e executadas integralmente com seriedade e transparência, de acordo com a legislação.

"Dr. João reafirma seu respeito e comprometimento com toda a população do estado, por conseguinte, coloca-se à disposição para mais esclarecimentos, se houver necessidade".

Allan Kardec (PSB)

O secretário Allan Kardec afirmou que não foi notificado em relação a qualquer procedimento investigatório, e que reafirma a lisura das suas relações institucionais enquanto deputado e detentor do direito de indicar emendas parlamentares para aquisição e distribuição de materiais esportivos como forma de incentivar o esporte em Mato Grosso.

Gilberto Cattani (PL)

Por meio de sua assessoria, Gilberto Cattani afirmou que suas as atividades parlamentares-administrativas são pautadas na legalidade e lisura dos preceitos constitucionais, "não havendo qualquer envolvimento com atos ilícitos, estando certo de que em eventual procedimento investigatório sua inocência será inconteste".

"Manifesto ainda o apoio a toda e qualquer punição a quem praticar atos criminosos em nosso país, respeitados a ampla defesa e o contraditório."

Fabio Tardin (PSB)

A assessoria do deputado afirmou que ele se encontra em viagem e não conseguiu contato com ele.

Julio Campos (União)

A assessoria jurídica do deputado Júlio Campos emitiu nota afirmando que apoia toda e qualquer investigação, tal como a Operação Suserano, desencadeada a pedido do Governo do Estado de Mato Grosso à Controladoria Geral do Estado.

"E, vem através de sua assessoria jurídica, notificar o UOL, que desautoriza o uso de seu nome e imagem, associados a tal operação, uma vez que não foi noticiado judicialmente e desconhece o conteúdo apreendido pela Deecor e que supostamente estaria relacionado à sua pessoa".

Sobre a destinação de emendas, o deputado Júlio Campos esclarece que sua destinação busca atender áreas da saúde e da educação, e que as destinações a Cuiabá e Várzea Grande acontecem devido à alta densidade populacional e com administrações independentemente de partidos e legendas de oposição, não havendo mudanças na destinação das mesmas em 2025.

Diego Guimarães (Republicanos)

O deputado emitiu nota alegando que não destinou qualquer emenda, seja individual ou de bancada, ao Instituto de Natureza e Turismo Pronatur, e que um ofício da Pronatur que solicitava indicação de beneficiários para destinação de kits chegou ao gabinete, mas não houve indicação por ser considerado pelo gabinete um equívoco da entidade.

"O deputado não indicou entregas, nem participou de qualquer entrega dos kits agrícolas. Como o deputado não destinou emendas, indicou beneficiários ou participou de entregas dos kits agrícolas, fica evidente seu distanciamento do caso."

Faissal Calil (PL)

A reportagem procurou o parlamentar e sua assessoria. Contudo, até a publicação desta reportagem, eles não responderam os questionamentos.

Ondanir Bortolini (PSD)

A reportagem procurou o parlamentar e sua assessoria. Contudo, até a publicação desta reportagem, eles não responderam os questionamentos.

Doutor Eugênio (PSB)

O deputado Dr. Eugênio disse desconhecer benefícios de agricultores em período eleitoral. "Não houve destinação de emenda impositiva em ano eleitoral, e desconhecemos que agricultores familiares e/ou pequenos produtores rurais tenham sido beneficiados em período proibitivo, ao que se refere ao projeto do Pronatur", justifica.

Wilson Santos (PSD)

O deputado estadual Wilson Santos defendeu a destinação de emendas parlamentares, afirmando que tal recurso é previsto na Constituição de Mato Grosso. "A execução dessas emendas inclui o empenho, a liquidação e a compra de bens e serviços, sendo de responsabilidade das secretarias estaduais competentes".

Ele também reforça que eventuais irregularidades devem ser apuradas pelos órgãos de controle, a fim de que sejam devidamente esclarecidas.

Thiago Silva (MDB)

O deputado afirmou que cumpriu rigorosamente a legislação eleitoral, e a campanha transcorreu dentro do mais absoluto rigor e estrita observância à lei, e que sob nenhuma hipótese praticou qualquer crime eleitoral, pois não realizou entregas de equipamentos durante o período de campanha, em 2024.

"O deputado reafirma seu compromisso com a transparência, a boa aplicação dos recursos públicos e o desenvolvimento das regiões e distritos mais necessitados de Mato Grosso."

Dilmar Dal Bosco (União)

A assessoria do deputado Dilmar Dal Bosco informa que sempre tomou os cuidados legais para não desrespeitar a legislação eleitoral, não participando das entregas de materiais e outros bens em período eleitoral.

Carlos Avalone (PSDB)

Já a assessoria do deputado Carlos Avallone afirmou que há anos destina emendas para fortalecer a agricultura familiar para contemplar pequenos produtores rurais com kits agrícolas, e que obedeceu fielmente à legislação vigente, com a devida prestação de contas, identificação e assinatura de cada beneficiário.

"Não houve entrega de kits em período eleitoral e as entregas feitas pelo deputado foram publicizadas nas redes sociais do parlamentar, para total transparência. O deputado reitera que está à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento."

Alessandro do Nascimento

1. A Operação Suserano está em segredo de Justiça;

2. Alessandro do Nascimento não foi indiciado ou denunciado, sequer foi ouvido pela Polícia Civil;

3. Alessandro do Nascimento e a Tubarão Sports não possuem contratos com o Estado de Mato Grosso; os Termos de Fomento são com a Pronatur e a empresa Tupã Ferramentas.

4. A empresa Tubarão Sports não é investigada na Operação Suserano e não foi alvo de nenhuma medida judicial.

Wilker Weslley Arruda

A defesa de Wilker Arruda não foi localizada.