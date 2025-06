Crédito rural/Plano Safra 25/26: Sicredi prevê liberar R$ 22 bi para PR, SP e RJ

São Paulo, 16 - O Sicredi projeta liberar R$ 22 bilhões em crédito rural no Plano Safra 2025/26 para 140 mil produtores dos Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. O valor representa alta de 20% em relação ao ciclo anterior, quando foram ofertados R$ 18,4 bilhões. Na safra 2024/2025, o sistema cooperativo concedeu até o mês de maio R$ 53,1 bilhões de crédito agrícola em todo o País, por meio de 289 mil operações. Os recursos para a safra 2025/2026 serão principalmente para atender as linhas de custeio, investimento, comercialização e industrialização da produção, alinhadas às necessidades dos associados nas regiões atendidas. "O levantamento dessas necessidades já está em andamento, o que deve garantir rapidez na liberação dos créditos assim que o Plano Safra for oficialmente anunciado pelo governo federal", afirma o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias.O Sicredi tem cerca de 9 milhões de associados em todo o Brasil, dos quais perto de 2,3 milhões apenas no PR, SP e RJ, com uma carteira agro hoje com um saldo de R$ 102,5 bilhões. No Paraná - onde o agronegócio representa 35% do Produto Interno Bruto (PIB) local -, a instituição financeira está presente em 85% dos municípios e tem mais de 480 agências no Estado. Já em São Paulo, onde o agronegócio cresceu 58% em 2024, há mais de 450 agências do Sicredi, com apoio às cadeias produtivas de cana-de-açúcar, café, soja, frutas e hortaliças, por exemplo. No Rio de Janeiro, por sua vez, o sistema cooperativo de crédito tem foco na agricultura familiar e na produção leiteira.)