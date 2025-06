Corpus Christi: data católica não é feriado em todo o Brasil; entenda

Comemorado neste ano em 19 de junho, o Corpus Christi é uma celebração litúrgica da Igreja Católica que simboliza a presença de Cristo na Eucaristia, lembrando a morte e a ressurreição de Jesus. É o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas - no Brasil, é celebrado em diversos locais por meio da tradição dos tapetes confeccionados com serragem colorida.

O feriado de Corpus Christi é considerado móvel, celebrado 60 dias após o domingo de Páscoa. Pelo calendário de feriados do governo federal, neste ano a data é considerada ponto facultativo, assim como a sexta-feira (20). Em alguns municípios, no entanto, a data é oficialmente feriado, a depender do calendário e legislação locais.

Confira reportagem da TV Brasil sobre a tradição dos tapetes nas cidades históricas de Minas Gerais

Papa Leão

O recém-escolhido Papa Leão XIV, eleito para assumir a liderança da Igreja Católica após a morte do argentino Francisco, irá conduzir sua primeira celebração da data. De acordo com o Vaticano, o Papa Leão celebrará a missa da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo às 17h do domingo (hora de Roma), 22 de junho, na Basílica de São João de Latrão. A liturgia inclui ainda a procissão com a Hóstia consagrada, para recordar a presença de Jesus na Eucaristia.

* com informações do Vatican News