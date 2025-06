Conflito entre Israel e Irã pode afetar preços de fertilizantes

Nova York, 16 - O ataque de Israel ao Irã pode ter impacto na oferta de fertilizantes. "O Irã é o terceiro maior exportador de fertilizante de ureia no mundo, com 4,8 milhões de toneladas por ano, e o sétimo maior exportador de amônia anidra", disse em nota Arlan Suderman, da StoneX. "Muitos outros grandes produtores de nitrogênio também estão na região, e alguns transportam seus fertilizantes pelo Estreito de Ormuz." Uma interrupção nessas cadeias de suprimento pode elevar os preços globalmente. "O mercado provavelmente não vai se preocupar tanto com fertilizantes quanto com o petróleo, mas isso é um componente importante desse conflito", disse Suderman. Fonte: Dow Jones Newswires.